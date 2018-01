'Atacan' embarazos adolescentes

Publicidad

Para prevenir embarazos en niñas y adolescentes, así como los embarazos no deseados que pueden desencadenar otros problemas como el bajo desarrollo integral en el aspecto psicosocial, deserción escolar, desempleo, fracaso en la relación de pareja, ingresos económicos inferiores, así como la falta de oportunidades educativas, laborales y de proyecto de vida, el Instituto de las Mujeres Irapuatenses (Inmira) puso en marcha la campaña “Vive tu vida antes de crear una nueva”, donde participa la sociedad civil, instituciones educativas y la organización AIESEC.Durante la presentación de la campaña se dio a conocer que México es el primer lugar en embarazos no deseados entre adolescentes y jóvenes, y que, además, durante 2016 se registraron al menos 25 mil casos en Guanajuato.El objetivo de ésta campaña es concientizar a los jóvenes y adolescentes a fin de reducir los riesgos de embarazos no deseados.Durante la presentación el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, estableció que el proyecto nace de la preocupación por el alto índice en el embarazo en menores de edad, cuyos casos ocurren aún cuando se cuenta con la tecnología, medios y mecanismos para la prevención“No los estamos tomando en cuenta, tanto mujeres y hombres que se dejan llegar por la emoción momentánea sin pensar en las consecuencias inmediatas como la frustración de vida”, refirió.Por ello, invitó a todos los involucrados a que se sumen a esta campaña de prevención, a realizar el mejor de los esfuerzos desde todas las trincheras, pues desde el aspecto económico, social y cultural, nos impacta de manera muy inmediata y directa.La Directora del Instituto del Inmira, María Eugenia Gómez Prado, sostuvo que de acuerdo con cifras oficiales, se registran casos de embarazos no deseados en niñas y adolescentes o jovencitas de 10 a 13 años, de ahí la preocupación de las autoridades para iniciar esta campaña de prevención.Dijo que la coordinación directa será con la AIESEC, además del trabajo que realizará la directora del Hospital Materno Infantil, Virginia Álvarez Jiménez y el CAISES Juan José Torres Landa; así como el involucramiento directo de estudiantes provenientes de Colombia y Nicaragua que se suman a la tarea de sensibilización y orientación.La campaña está dirigida a todos los sectores y estratos sociales y se focaliza prioritariamente a adolescentes y jóvenes, particularmente estudiantes; a partir de ahora se desarrollará una serie de acciones de orientación en información en instituciones educativas apoyadas por el sector salud.