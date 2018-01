Buscan personal que hable japonés

Publicidad

Cadenas hoteleras internacionales instaladas en el municipio requiere personal que domine el idioma Japonés.Dio a conocer el gerente general del Hotel Hilton Garden Inn en Salamanca, Luis Ángel Camacho que la ocupación hotelera en el municipio llega a un 35% motivo por el cual buscan con inversionistas lugares atractivos para ofertar en paquetes las estancias a los turistas y consigo atraer más huéspedes.“La ocupación hotelera en la ciudad tiene aproximadamente un 35% y tenemos que subirla porque así obviamente el hotel debe de buscar como incrementar está ocupación”, dijo Luis Ángel Camacho gerente hotelero.Asimismo, dijo que otra de las situaciones que se enfrenta este sector en la zona es la falta de personal que domine el idioma japonés ya que su giro está enfocado principalmente a este sector y sobre todo en la Región, de igual forma comentó que para finales del mes de marzo se llevará acabó la apertura de dicho hotel pues su construcción fue lenta debido a circunstancias propias de la cadena.“Estamos buscando gente que hable japonés, nuestros servicios lo demandan”, refirió.Añadió que se ofertarán alrededor de 70 vacantes buscando que sean los Salmantinos quienes ocupen éstos espacios.Luego de que se realizará el día de ayer el segundo evento de mega reclutamiento en la ciudad, algunos asistentes comentaron que esté tipo de eventos solo está dirigido a perfiles del ramo automotriz y con cierto grado de escolaridad, pues al momento de formarse en las filas y verificar los requisitos predomina el de operador automotriz al quedar fuera enfermeras, administrador de empresas, ingenieros biólogos.“Soy técnico, la mayoría requiere operadores y brindan muy poco de sueldos aparte de los turnos que se extienden las doce horas”, dijo Humberto Landín, uno de los asistentes al mega reclutamiento.“Hace falta que vengan más empresas, casi no quieren técnicos, quieren operadores de producción”, comentó Josélos Razo.Por otra parte; otra de las asistentes refirió que el evento no cubrió sus expectativas.“Vine a ver qué oportunidades hay pero la verdad esto no cubre mis expectativas, piden muchos requisitos y pagan bien poquito, están malbaratando la mano de obra de los Salmantinos”, argumentó Rosa Cardiel.También se mostraron inconformes ante los salarios que se ofrecen dentro de las vacantes ofertadas.“Los salarios son muy bajos, ofertan entré seis mil y siete mil pesos y pues eso no alcanza para mantener una familia, y las que podrían ser pues no cumplimos con la experiencia”, dijo Daniel Salazar.El director de Desarrollo Económico, Fidel Guerra Ahued dijo que es cuestión de calidad en el tema de que empresas instaladas en el Corredor Industrial desplacen a sus empleados más de 4 horas en ir y venir a los centros de trabajo y es por ellos que jóvenes deben analizar sus propuestas para elegir la opción que más les convenga en tiempo y remuneración económica.