Desconoce Ayuntamiento recorte presupuestal

Luego de que se diera a conocer la reducción del presupuesto federal para los gobiernos de oposición, Víctor Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda, señaló que hasta el momento no se les ha hecho ninguna notificación oficial, por lo que ellos siguen con sus proyecciones de origen.Añadió que este año es un año complicado debido a los procesos electorales, por lo que señaló que espera que el tema presupuestal no vaya a ser tomado como “bandera de negociación política”.Además, Zanella Huerta enfatizó que seguirá al pendiente en cuanto al tema, ya que esta situación que el gobernador de Chihuahua evidenció no vayan a llegar al estado de Guanajuato, y dijo que hasta el momento no se tiene ninguna información para poder acusar o señalar.“Que el dinero que es de los ciudadanos es de ellos, no es ni del Gobierno Federal, ni del Estado, mucho menos del municipio, es dinero de los ciudadanos que a través de los impuestos pagan que estén llegando de manera puntual y eficiente que se puedan estar ejerciendo en las identidades estatales y municipales y repito que no sean utilizados como bandera política de negociaciones”, enfatizó el Regidor.Por último, mencionó que en cuanto al presupuesto de egresos se habían solicitado recurso para varios proyectos, sin embargo, aún no han llegado.