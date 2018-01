Falta pavimentación en El Carmen

Publicidad

Los más de 3 mil habitantes de la comunidad El Carmen, ubicada sobre la carretera que lleva al municipio de Pueblo Nuevo, desde hace muchos años no cuentan con calles pavimentadas y aunque señalan que han solicitado apoyo a Gobierno Municipal y Gobierno del Estado no han obtenido una respuesta.“Hemos solicitado el apoyo para la pavimentación pero esto no se ha logrado conseguir, además de muchas necesidades que se requieren en esta comunidad como es el alumbrado público y mayor vigilancia ya que han sufrido de la delincuencia”, señaló el seño Pedro Mendoza García, dijo, delegado de la comunidad.Añadió que en ocasiones les han señalado que desde la entrada principal del Carmen hasta donde se encuentra el Fortín es zona federal, refiriéndoles que esto ha impedido la pavimentación de la zona.Hace dos años se implementaron dos proyectos de la red de agua potable y el drenaje.Una de las habitantes de esta comunidad comentó que han sido muchos los robos que se han dado en esta comunidad por la falta de alumbrado.“Precisamente mi hijo fue asaltado con una arma blanca por unos muchachos y la Policía nunca llegó”, refirió la señora, quien solicitó el anonimato.El delegado dijo que también se requiere de mayor vigilancia ya que consecuentemente han robado tanto en el kínder como en la primaria Benito Juárez, así como en la telesecundaria que pertenecen a esta comunidad.Ante esto, el Delegado de la comunidad y los habitantes solicitaron a las autoridades correspondientes que brinden su apoyo para una mejorar las condiciones en las que se encuentra la comunidad.