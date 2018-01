Colegio de Bachilleres regresa a sus actividades normales

Publicidad



“Seguiremos dialogando con las autoridades y en caso de que no se nos pague, saldremos de nuevo a la calle”, dijo.

Eldel Estado de Michoacán (COBAEM) regresa a sus actividades normales.El maestro Gerardo López Alanís, delegado Sindical de COBAEM plantel Numarán, señaló lo anterior e indicó que por el momento priorizarán la atención de los muchachos en las aulas.Adelantó que estarán bajo protesta en tanto les paguen en su totalidad el resto de las prestaciones que no les fueron cubiertas.Dijo que luego de las manifestaciones que se realizaron en diferentes puntos para conseguir los pagos atrasados les entregaron algunos conceptos, sin embargo, otros quedaron pendientes.Por lo que para no afectar a los jóvenes que están en los últimos días de terminar el semestre estarán protestando en las aulas.Entre las prestaciones que les fueron pagadas está su salario normal, la primera y segunda parte del aguinaldo así como la prima vacacional.Aún sigue pendiente el pago del COEXA, lentes, prótesis y retroactivo salarial, entre otras.Adelantó que no hay una fecha específica para que se les cubra este adeudo, sin embargo, existe el ofrecimiento de que en cuanto deposite la federación al estado, comenzarán a fluir los pagos de este adeudo.