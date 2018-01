Nueva Alianza va solo en próximas elecciones

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En La Piedad y en todo el estado de Michoacán el PartidoYelitza Saraí Téllez Hernández, regidora e integrante de este Instituto Político señaló que así fue determinado para este estado, en tanto 16 estados de la República efectivamente irán en bloque con el PRI y el Verde Ecologista.Recordó que ya manifestó esta postura la presidenta del, al señalar que en Michoacán no se llegó a un acuerdo e irán solos en los ayuntamientos, diputaciones locales y federales y en lo que respecta a La Piedad aún no tienen candidato pero sí habrá planilla.sostuvo que aun así se debe analizar cada municipio del Estado ya que habrá algunos en donde no haya seguridad o condiciones para hacer planilla.Señaló que en esta misma semana tuvieron una reunión de trabajo con liderazgos de Nueva Alianza dirigentes y representantes de las estructuras en el estado de Michoacán.Esto derivado de las instrucciones emitidas por Silvia Luna Rodríguez, actual secretaria general adjunta de la quinta circunscripción para continuar fortaleciendo la estructura turquesa en la entidad michoacana.