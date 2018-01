¡‘La Pau’ demuestra ser toda una diva!

La ‘Chica Dorada’ brilló con todo su esplendor en el Palenque de la Feria. Paulina Rubio regresó a León para dejar claro que todos los de Guanajuato ¡son suyos! Después de las 11 de la noche, los músicos se colocaron en sus lugares para dar inicio al show, que convocó a mil 388 personas (según datos de Fiscalización).

Pero antes, dos ‘Paulinas’ llamaron la atención, eran Paulina Morán y Romina, fanáticos de la cantante, que provocaron chiflidos y admiración de parte de los que esa noche sólo se querían divertir.

Dos ‘Paulinas’ sorprendieron caracterizadas como su ídolo.

Tras las fotografías y provocar la curiosidad, llegó el momento más esperado de la noche... Paulina se mantuvo en espera en el túnel de acceso y así arrancó el espectáculo. Los gritos y fotos siguieron a su aparición. “Casanova” y “Boy Will be Boys”, fueron las primeras de la noche.

Paulina, enfundada en un atuendo brillante y diminuto, gafas de sol y un abrigo, saludó a los leoneses y les deseó un buen año.

Después llegó “Don’t say goodbye”, “Mi nuevo vicio”, “Ni una sola palabra” y “Lo haré por ti”. Enseguida, las flores comenzaron a llegar, ella sólo los sedujo y a dos afortunados fans, les dió un beso (en la mejilla).

“Todo mi amor” y “Yo no soy esa mujer” siguieron al jugueteo de la famosa, que mantuvo más interacción con sus músicos que con sus fans, los que desde el redondel le rogaban por una foto.

La cantante inició su concierto con la canción “Casanova”.

Después, “El último adiós” y “Dame otro tequila” la pusieron en su faceta ranchera, pidió un tequila, que los músicos se tomaron. También se puso un sombrero y se liberó del abrigo. Siguió con “Ni rosas, ni juguetes”, para después lanzar un mensaje.

“De cada uno de ustedes me siento muy feliz, porque esto no es mi trabajo, es mi vida, y quiero dedicar esta canción a grandes cantantes que en su momento me han dado una canción para compartir con mi público, así que ¡Arriba los Tigres del Norte”.