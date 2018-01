Publicidad

El Instituto Nacional de Recicladores de Guanajuato (Inare) denunció que convierten la vía pública en bodega de reciclados ante la indiferencia de las autoridades municipales.Asegura que muchas son irregulares y que al incrementarse se han convertido en verdaderas “bombas de tiempo”, ya que carecen de las mínimas condiciones de seguridad.Ángel Mora García, delegado del Inare, señaló que desde noviembre pasado han tratado de charlar con Salomón Ocampo Mendoza, director de Protección Civil, para coordinar trabajos y regularizar centros de acopio, pero que hasta la fecha no han tenido respuesta.Mostró el oficio fechado el 3 de noviembre donde se le da a conocer al titular de PC que la agrupación a nivel nacional se formó en 1994 y actualmente cuenta con dos mil 700 socios.“Le hemos solicitado reunirnos a fin de analizar la problemática que se vive en León pero no hemos tenido respuesta del director. Nos ha ignorado como lo ha hecho con otras agrupaciones”, aseguró.El pasado 11 de enero se volvió a requerir una cita con Ocampo, pero ya por parte del presidente nacional, Armando Hernández Macías, sin embargo no hay respuesta del funcionario.“Sabemos que hay mucha problemática con centros de reciclado piratas, muchos que son irregulares, que operan al margen de la ley y de normas ambientales, pero las autoridades no han querido tener ningún tipo de acercamiento, principalmente PC, a pesar del gran riesgo que representa el tener almacenados productos como cartón y pet”, añadió Mora.Cada vez es mayor el número de bodegas que se autonombran “recuperadoras” de todo tipo de basura que no es basura, incluso en plena vía pública sin que intervengan las autoridades.