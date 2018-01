¡Queda otro ‘round’! Zermeño contra 280 propietarios

Publicidad



“La resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en materia civil, bajo el número 2244/2017 y que fue confirmada por la SCJN, se encuentra actualmente impugnada por el suscrito, (...) por lo cual a este momento no es definitiva ni tiene el carácter de irrevocable.

“El señor Zermeño pretende obtener de manera ventajosa la posesión material y jurídica de dichos bienes inmuebles, sin la audiencia de todos los titulares de palcos y plateas, lo cual acredita nuestro carácter de de litisconsorte a efecto de hacer valer nuestros derechos en dicha contienda mercantil”, señala el abogado.



“Nosotros tenemos amparos desde hace tiempo, tenemos títulos de propiedad y es importante que seamos tomados en cuenta como terceros afectados; de cualquier manera, seguiremos defendiéndonos, esto no se acaba hasta que se acaba”, apuntó.



“Esto es injusto porque al rato va a salir una persona que es dueño del Arco de la Calzada y ya con eso se la van a dar, pues no.

“Estamos tranquilos porque esperamos que en este país la ley siga permaneciendo, porque no es posible que alguien se quede con algo que creo sociedad”, indicó.

