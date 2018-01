Retrasan médico en comunidad

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pese a que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) informó que a partir de este miércoles llegaría el nuevo médico al Centro de Salud UMAPS Loza de los Padres, personal administrativo dijo que probablemente sea hasta el próximo lunes.Habitantes de la comunidad Loza de los Padres reportaron que desde el pasado viernes no hay médico en dicha unidad médica, situación que les preocupa, pues al no haber en las inmediaciones de la zona otro centro de salud o consultorios médicos, se quedan sin servicio ante una emergencia.am acudió nuevamente a la comunidad para verificar si el Centro de Salud ya contaba con el médico como lo señaló un día antes la SSG; sin embargo, se pudo constatar que la unidad continúa sin dar consulta a falta de doctor.A la 1:30 de la tarde de ayer, al preguntarle sobre las citas, un empleado, de nombre Enrique, dijo que por el momento sólo un enfermero atiende a mujeres embarazadas y a pacientes citados que padecen alguna enfermedad crónica.“Si gustas darte una vuelta el lunes, con que estés aquí a las 7 de la mañana, pero yo llego como a las 7:25, y entonces en cuanto llegue checo la agenda y veo si va a haber fichas o no, pero no es seguro que el lunes ya esté la doctora. Si quieres venir y pues jugártela”, dijo.La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) sostuvo que en las Unidades Médicas de Atención Primaria, conocidas como UMAPS, de todo el estado, es común que una o dos veces al año se vayan los médicos y lleguen nuevos, debido a que por lo general son pasantes de Medicina.Ante la ausencia del nuevo doctor, la dependencia estatal argumentó que es necesario que la persona que estará a cargo del Centro de Salud debe recibir dos días de capacitación o inducción para el desempeño de sus funciones.