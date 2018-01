Corredor Industrial

Publicidad

The Home Depot para este año nuevamente tiene contemplada una importante inversión para México.En 2017 fue de 2 mil 380 millones de pesos, 25% más que lo presupuestado en 2016 y para este año la tienda que preside y dirige en México, Sergio Gutiérrez Osuna, anunció que invertirá 1,700 millones de pesos.El plan de la compañía estadounidense está basado en servicio al cliente, autoridad de producto, y productividad y eficiencia operativa.Entre sus planes destacan la estrategia omnicanal, es decir, lograr estándares altos de servicio sin importar si el consumidor adquiere el producto en sus tiendas, en su sitio web o si busca información en el call center o redes sociales.La compañía reportó que el año pasado llegaron a 122 establecimientos en los 32 estados de México, acumulando una inversión de más de 31 mil millones de pesos desde su llegada en 2001.Reportan la asistencia de 65 millones de visitantes en sus tiendas a nivel nacional, atendidos por los más de 15 mil 500 asociados (empleados), mientras que en su tienda en línea la cifra fue de 59 millones de visitas.En la parte social, la marca que desde 2015 ha desafiado a Donald Trump con el anuncio de sus planes de inversión para México, gracias a la colaboración de sus 8 mil asociados realizaron 720 proyectos de voluntariado y contribuyeron al mejoramiento de más de 400 escuelas e instituciones a nivel nacional.Para cerrar con The Home Depot no le sorprenda si en su próxima visita a a tienda se topa en los pasillos con nuevos productos relacionados al ahorro de energía eléctrica, agua y gas, pues la intención es mantener su solidez en la industria del retail.Por si existía alguna duda, Michelin mantiene su plan de inversión en León y confían en que la planta comience a producir sus primeros neumáticos en el cuarto trimestre de este año.La información surgió en el Detroit Auto Show 2018, evento anual en donde los grandes de la industria automotriz presentan al mercado su gama de modelos y los atributos con los que contarán sus nuevas unidades.Tom Sullivan, titular de Relaciones Públicas de la compañía francesa en Estados Unidos en su división llantas, reafirmó que tanto la inversión como los tiempos estimados se mantienen para su factoría en León.La apuesta de Michelin en León es generar mil empleos que produzcan 5 millones de llantas para el mercado premium.El año pasado anunciaron la inversión de 10 millones de dólares para la construcción de su edificio corporativo en Querétaro que se suma a los 510 millones de dólares destinados para la planta en proceso de construcción, ubicada en PILBA.Al interior de la Canacar que preside Rogelio Montemayor, quieren sacar algo de provecho a la desafortunada situación de robos en las carreteras.Su petición es pedir al SAT hacer deducibles los robos a camiones, es decir, que el robo a sus unidades pueda deducirse como gasto por medio del IVA o ISR, lo que pagan por trámites para recuperar unidades robadas.La solicitud también integraría que fuera deducible en la pérdida total del camión.El año pasado, de acuerdo a datos de la propia Canacar, el robo a transporte creció en un 75% con más de 23 mil situaciones en el año.Al cierre del año pasado se anunció que el robo al autotransporte por fin se acordó que fuera tipificado como delito federal y ahora la petición que están negociando es que puedan contar con un fiscal especializado, figura que les permita tener un seguimiento puntual a sus denuncias.Este 2018 será un año lleno de retos para la industria del transporte de carga, al tema robos súmele la incertidumbre del TLCAN, el costo del combustible, la inflación y las oscilaciones en la paridad cambiaria.