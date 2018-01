CRÓNICA ANUNCIADA

Publicidad

La primera temporada de la serie sobre la propiedad del Estadio León terminó como se cantaba. De lo que viene no se sabe, Municipio y Estado quieren ser optimistas, pero no hay razones.Ante la última palabra de la Suprema Corte el alcalde Héctor López Santillana y el gobernador Miguel Márquez Márquez, dicen que seguirán en la pelea, ¿pero cuál?, jurídicamente todo está perdido. ¿Qué van a hacer ahora?Qué bueno que piensen en otro estadio, pero antes hay que resolver sobre el perdido. Roberto Zermeño-Héctor González no pueden dar otro uso de suelo a ese predio, ¿qué quieren? Eso lo sabremos pronto.La batalla legal por la propiedad del Estadio León fue una goliza, se perdió en los Juzgados de Distrito, en el Tribunal Unitario y Colegiado y ayer la última esperanza de un amparo en la Suprema Corte. No hay más qué decir. Los argumentos apasionados no valieron ante la ley, algo en el camino falló. El fideicomiso que en el año 2000 nos presumieron devolvía a los leoneses el estadio, de nada sirvió.Lo que todavía no sabemos es el as bajo la manga para salir de la broncota. El Alcalde dice que instruyó al secretario del Ayuntamiento, Chuy López Gómez, “a activar las siguientes etapas para defender el patrimonio de los leoneses”. Pero el funcionario no precisó nada de esa “estrategia”. Lo mismo el Gobernador dice que “lo vamos a seguir peleando”, ¿cómo, en dónde?, sólo ellos saben.En tanto el empresario celayense Héctor González y Roberto Zermeño Reyes (hijo de Roberto Zermeño Vargas), en el papel presidente y vicepresidente, respectivamente, del Club Social y Deportivo León A.C, evitan la polémica y no quisieron ayer hacer declaraciones públicas. Son dueños de un inmueble cuyo uso de suelo no será otro que deportivo, pero son los dueños del balón y punto.Es la hora del reparto de culpas. La ex alcaldesa Bárbara Botello, acusando a los gobiernos panistas, y el diputado federal Ricardo Sheffield, lanzando dardos contra la administración que encabezó Vicente Guerrero (qepd) por disolver el fideicomiso, pero sobre todo contra el gobierno PRI-PVEM por perder en dos instancias y al actual panista Héctor López por la tercera instancia, que fue la estoca final.En el ojo del huracán están Chuy López y el contralor Esteban Ramírez, el primero secretario de Ayuntamiento y el segundo Director Jurídico en el 2000 que se orquestó la figura del fideicomiso. ¿Se irán los dos para investigar a fondo sobre las omisiones y decisiones que llevaron a este triste final?La resolución judicial nos dice que simplemente no pudieron concluir que, al extinguirse ese fideicomiso, la voluntad de las partes fuera transmitir la propiedad civil del patrimonio al Municipio. Después fue la extinción en el 2007 y la defensa legal que no resultó. ¿Quiénes son los responsables?La brigada de 3 mil 200 policías militares ya está aquí y el cuartel que los albergará está casi listo. Pero para que las fuerzas castrenses salgan a la calle debe firmarse primero un convenio con el Gobierno del Estado, en el que se puntualicen los pormenores de la operación y nadie se llame luego a la sorpresa.El gobernador Márquez dijo ayer en Irapuato -sede de la Brigada- que ya recibieron de la Sedena una propuesta de convenio que está en revisión y que esperan firmar a la brevedad, pues el objetivo es que el próximo mes los policías militares comiencen su apoyo en las tareas de seguridad pública local.Hasta ahora no se conoce a qué municipios llegará el refuerzo militar, que se ha dicho será en todo momento en coordinación con las policías municipales y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y tampoco qué compromisos deben asumir los Municipios que pidan ese respaldo militar para que al mismo tiempo fortalezcan sus policías y no se atengan a que estarán los militares para todo apuro.Al cierre del año pasado, terminó su periodo como Presidente y Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato (IACIP), el leonés Mario Morales, y cedió la estafeta del cargo a Ángeles Ducoing. Además, el Congreso del Estado nombró como nueva Consejera a Ángela Lorena Vela. La ex Secretaria Técnica del Consejo del Poder Judicial del Estado ya está en funciones.El detalle es que el IACIP desde el 2016 está incompleto, pues la Ley contempla a tres comisionados. El Ejecutivo del Estado está en deuda con enviar otra terna para que el Congreso del Estado eliga a uno. Esperamos que no tarde porque al Instituto se le habrá de exigir mucho trabajo para que haga cumplir a los sujetos obligados con la información pública de oficio que la ley desde mayo 2016 les marca.Ahora que van solos a todas las candidaturas en juego en Guanajuato, el ánimo está a tope entre los Verdes. Ayer el regidor leonés y dirigente estatal, Sergio Contreras; la diputada local, Beatriz Manrique, y quien será su candidato a Gobernador, Felipe Arturo Camarena García, estuvieron en su Comité Nacional para cerrar filas con Arturo Escobar, el coordinador general de la estrategia electoral 2018.El Partido Verde en Guanajuato tiene el compromiso y todo el respaldo nacional a sus campañas.