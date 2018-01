Catean domicilio donde en 2015 ocurrió homicidio

Publicidad



Agentes de Investigación Criminal (AIC), arribaron hasta ese domicilio en dos camionetas y tres vehículos sedán.



“Sí se encontró droga, pero más que dedicarse a la venta, parecer que sólo viven ahí para drogarse. El lugar está muy sucio, desordenado”, comentó uno de los agentes.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Agentes de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de cateo en una casa que está relacionada con un homicidio ya esclarecido, así como el consumo y venta de droga.Se dijo que la investigación es en atención a los reportes que los vecinos hacen.Según vecinos vieron a algunos de los elementos correr sobre las azoteas en búsqueda de los hombres que viven en esa casa.Sin embargo, a la llegada de am algunos de ellos estaban afuera, resguardando el domicilio mientras sus compañeros revisaron adentro.Aunque fue localizada droga, no se dio una cantidad ni tipo de sustancia.Su cuerpo fue abandonado dos días después de que lo asesinaron en bolsas de plástico y un diablito, justo en la esquina de la calle Rubí y Venustiano Carranza.Tras el hallazgo del cuerpo, agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios inició con la averiguación y localizaron un par de cámaras de vigilancia que estaban en un negocio cercano a donde fue abandonado el cuerpo de Juan Antonio.De ahí rescataron algunas imágenes, pero también encontraron evidencia en la banqueta ya que había gotas de sangre que los llevó hasta un domicilio.En febrero del 2016 Carlos Agustín Mendoza Echeveste, de 31 años de edad, y de Jorge Arturo Valdez Milán, de 43 años de edad, fueron aprehendidos por la PGJ y llevados ante el juez.Ambos quedaron formalmente presos por el homicidio en agravio de Juan Antonio.Aunque se dijo que había más cómplices en este crimen, autoridades no han informado los detalles de la investigación.Esa casa fue rafagueada en dos ocasiones, la más reciente sucedió en noviembre del 2016, 9 meses después de que fueran detenidos dos presuntos homicidas.Testigos aseguraron que los responsables, siete hombres, llegaron en una camioneta Silverado blanca.Los vecinos escucharon más de 20 disparos, las paredes y puertas registraron más de 30 orificios, esos daños aún son visibles.Ayer luego de que los Agentes de Investigación Criminal (AIC), se fueron de ese domicilio, varios hombres llegaron algunos de ellos esperaban afuera a que les abrieran la puerta.Los daños por los disparos y por la fuerza que ejercieron los AIC, eran visibles en la puerta de entrada.Se espera que hoy autoridades ministeriales brinden información sobre este cateo.