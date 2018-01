‘¡Basta de ocurrencias contra inseguridad!’, critica 'El Bronco'

Para Jaime Rodríguez Calderón, “ El Bronco”, la inseguridad en el País no debe combatirse con ocurrencias ni enfocarse en el simple combate contra el crimen organizado. En lugar de esto, el aspirante independiente a la Presidencia de la República, propone el uso de la tecnología y la creación de policías cercanos a la gente.

El Gobernador de Nuevo León con licencia criticó los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, pues, señaló, ninguno logró acabar con el crimen.

Guanajuato debe quedar sin migración

Aunque el aspirante dijo desconocer la situación de Guanajuato, aseguró que puede mejorar si erradica la migración.

“Tiene una condición que no se ha aprovechado: Guanajuato es de los estados que más expulsa a los ciudadanos a Estados Unidos y no deben estar orgullos, en Nuevo León no expulsamos a nuestra gente. Guanajuato puede ser el siguiente Nuevo León si se potencia, pero los políticos han desaprovechado eso”, señaló Jaime Rodríguez.

Así fue su gira por León

En su recorrido, antes que otra cosa… “El Bronco” se echó un taco de carnitas en la Zona Piel, justo frente a la Central Camionera, para la primera parada. La voz pasó de comerciante en comerciante, y empezaron a organizar la foto, incluso sin saber quién era “El Bronco” y a qué venía a la ciudad.

La tercera mesa de Frontera, restaurant de carnitas, fue la elegida para el político y sus hijas, Valentina, de 10 años, y Ximena, de 17, que lo acompañaban; también estuvo Rubén Fonseca, aspirante independiente para la alcaldía de León. Rodríguez no hizo mucho caso a su anfitrión, sino más bien a su celular, que no soltó, pues sigue de cerca sus redes sociales.

Entonces empezó la chamba

Pero aunque Jaime creyó que estaba ante desconocidos a los que podía hacerles promesas, de frente se topó con Juan Carlos Moreno y Yadira Hernández, visitantes regios que, aunque le dijeron que hace bien su trabajo, reclamaron que el País necesita más.

El traslado fue notorio, camionetas rotuladas en morado, con corridos para “El Bronco” que no dejaron de sonar. Llegó a La Catedral, pero no a rezar, sino a seguir buscando firmas, pero se encontró con Carlos Montes de Oca, que lo increpó: “No vengas aquí a pedir firmas, a querer ser algo que no pudiste cumplir en tu Estado, no tienes por qué querer un puesto público”.