Ciudadano con miedo manda carta a Gobernador

Ante los recientes hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas en la, un ciudadano manifestó su; através de la página de facebookEn el que arremete contra el ejecutivo del estado al destacar que las familias viven con miedo de que se suelte una balacera, además de que no tienen la certeza de regresar a sus hogares por la inseguridad que se ha desatado en la ciudad, pide el apoyo de fuerzas federales para mantener el municipio más estable.Miguel Márquez Márquez :A ti que estás en tu casita bien tranquilo, la ciudadanía salvaterrense te invitamos a que pises nuestra tierra, ya que vivas con la inseguridad con la que salimos con nuestras familias en las mañanas con el miedo de no regresar vivos.A ti señor Gobernador que te preocupó más financiarle la pre campaña a tu candidato Diego Sinhue, porque no financiaste un programa de seguridad donde hubiese más recurso para la policía, más camionetas, y un mejor salario para los policías.Usted no sabe lo que es llegar a nuestro trabajo diariamente, llevar a nuestros hijos a la escuela, salir a caminar por las calles, con el miedo de que se suelte una balacera, y no porque como ciudadanos estemos metidos en la delincuencia, si no que a veces la pagan inocentes por estar en el momento no adecuado.Porque mientras usted se escuda en el "son familias que están metidas en el crimen organizado" nosotros los salvaterrenses vivimos con MIEDO, IMPOTENCIA, TRISTEZA.Señor Gobernador venga a salvatierra y dese una vuelta por las calles, el comercio está muerto porque la gente tiene miedo de salir.Cada vez más policías mueren en su labor de proteger a la ciudadanía, pero es obvio que nuestros policías no están capacitados por falta de un buen presupuesto. Los ciudadanos le exigimos, haga algo al respecto.¿Su solución es un mando único!? Amárrese los pantalones señor Gobernador y pida apoyo federal, aquí se necesita la Marina.Se que usted está bien feliz, con esa sonrisota de lucifer que tiene en la foto, pero nosotros los salvaterrenses NO, estamos preocupados por la ola de violencia que se vive en el municipio.Y mientras usted vive y duerme feliz y tranquilo, la ciudadania vive con el alma en un hilo, de no saber en donde será la próxima balacera y los proximos muertos.Atentamente :Un ciudadano salvaterrense.