Trump se atribuye éxitos de Obama

Publicidad



“Hemos creado 2 millones de empleos nuevos desde la elección”, sostuvo Trump la semana pasada en Nashville, Tennessee. “El crecimiento económico subió por encima del 3%, algo que supuestamente no iba a suceder por mucho tiempo. El desempleo es el más bajo en 17 años”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, de su crecimiento sostenido, su bajo desempleo, de la actividad de las fábricas y de la confianza del consumidor.La mayoría de los analistas, no obstante, coincide en queEl crecimiento se aceleró un poco, pero no está claro si puede mantener su ritmo.. El consumidor y el empresariado se muestran mucho más optimistas, aunque eso por ahora no se refleja en sus gastos.Estas tendencias, sin embargo, no son nuevas.. En el 2014 fueron casi 3 millones. El crecimiento económico aumentó más de un 3% anual durante el segundo y tercer trimestres del 2017. En el segundo y el tercer trimestres del 2014, no obstante, fue superior al 4%.La tasa de desempleo. Esos mismos márgenes sDurante la campaña presidencialy dijo que la tasa de desempleo era “uno de los engaños más grandes de la política moderna”. Ahora, no obstante,El panorama optimista no se refleja en los gastos de la ciudadanía. El crecimiento del gasto en los primeros nueve meses del 2017 fue levemente inferior al del año previo.