¡Ay, cómo duele!

En ocasiones llegaba a mi casa deprimida y con el alma cansada y “caico” salía corriendo a recibirme.En esos días cuando los problemas y las vicisitudes de la vida me tenían agotada y me sentía ahogada, ahí junto a mí, en silencio, estaba el “caico”.Era flaquito, flaquito, de color blanco, su pelo era chino y parecía plumero. Al verme llegar, brincaba y hacia piruetas en el aire; por más triste que yo me pudiera sentir, él me sacaba de mi tristeza para entonces hacerme enojar.Era común que, entre su brincos y piruetas de alegría por verme, me rasguñara las piernas con sus garritas y entonces yo le gritaba “¡caico, no me rasguñes!Así, en la convivencia continua, me sacaba de mi cansancio y de mi tristeza, me volvía fuerte y me inyectaba suspiros de vida.Un día, sus patitas traseras dejaron de brincar y ya no corría atrás de las llantas de los coches como solía hacerlo. Cuando me veía llegar ya no hacía alboroto, ya no me rasguñaba las piernas.Se acomodaba en un rinconcito sin moverse y cuando intentaba trasladarlo las piernas se le doblaban como hilachos.Sus compañeros “perrunos” abusaban de él y le quitaban la comida, yo siempre lo protegí y lo defendí.“Caico” ya no ladraba. En su carita sobresalían sus enormes ojos negros y redondos, los cuales, al verme, abría más grandotes.Yo lo cargaba y lo llevaba conmigo para que no se sintiera tan mal.Al tomar conciencia de que el perrito estaba sufriendo, decidí “dormirlo”.¡Caramba, cómo duele! Tomé a mi trapito (“caico”) en brazos y él, con sus ojos muy abiertos, me veía.Me le acerqué al oído y en complicidad secreta le dije: “Te prometo que ya no vas a sufrir, caiquito de mi vida”, a la vez que le acariciaba su cuerpecito flaco y su cabecita melenuda.Mientras le hablaba, él se abandonaba en mis brazos. Lo envolví en una toalla y lo llevé a inyectar.Al entregarlo lo sujeté a bien morir. Al ver cómo mi perrito se abandonaba en mi antebrazo, sentí que yo me enterraba algo en el vientre con lo que entregué a bien morir, no sólo a mi caico sino a un sinfín de lágrimas y sollozos que salían del fondo de mí.Llegué con los huesitos del “Caico” al albergue ya que él formó parte muy importante en la vida de los niños.Los morritos del albergue lo querían. Les expliqué a los niños lo referente a la vida y a la muerte para después llevar a enterrar al perrito en ese lugar donde él corría y se peleaba con otros perros, ladraba y hacia sus piruetas al aire.Lo enterramos en el Parque México. Un niño tomó la pala, otro la cal y otro el pico y nos dedicamos a escarbar.Una vez logrado el hoyo, Miguel tomó el cuerpecito inerte de mis brazos e inició la ceremonia.Todos los niños estaban callados; no fue necesario llamarles la atención.Juanito colocó al animalito en su tumba mientras los niños mantenían la cabeza baja, viviendo su propia experiencia.Ellos hicieron una rueda alrededor de la tumba de nuestro amado animal. Cada uno de los morritos estaba en contacto con sus propios y únicos sentimientos los cuales se desbordaron cuando otro de los chavales tomó la pala para echar la tierra sobre el cuerpo del huesudo animal.Ahí fue cuando la mayoría se dio el permiso de llorar. Yo también participé en con mis emociones en el sepelio de mi leal “caico”.Puedo decir que aún muerto, el cachorro colaboró para la sensibilidad de los niños maltratados del albergue.Soy testigo de que los niños que más sufrieron con su muerte y entierro, fueron los que son los más crueles con los animales.Día con día veo la tumba del “caico” llena de flores.Y aún duele, ¡como dueles!Psic. Maritza NasserTel. 7 12 34 61