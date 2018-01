No la aceptan

Publicidad

Vecinos de lano están de acuerdo en que se instale una gasolinera en la, ya representa una “bomba de tiempo” por la cercanía con las viviendas.Colonos comentaron que desde el año pasado la construcción empezó a un lado de un salón fiestas que se encuentra sobre Salvador Ortega, entre las calles de Carruaje y Veleros.“Lo que sea, gasolinera o gasera no la queremos. Son una bomba de tiempo, a un lado los salones de fiestas, atrás casas, enfrente y a un lado casas”, dijo María de Jesús García.Los trabajos de construcción continúan por parte de los trabajadores aunque todavía no instalan un letrero o información de que tipo de servicio prestaran.Carlos Rojas, quien vive sobre la avenida, argumentó que no solo representa un peligro la estación de gas o gasolinera, sino que también va provocar congestionamiento vial con dirección al eje Norponiente y antes del cruce con la avenida Veleros.“Este tipo de negocios deben planearse. La avenida es muy transitada en ese punto porque es la salida hacia el eje. Con la estación va a provocar tráfico. No queremos que hasta que ocurra una tragedia las autoridades tomen cartas en el asunto”, agregó.Los inconformes dijeron que autoridades de Protección Civil o de otra instancia no han revisado la construcción que tiene un 85 por ciento de avance.