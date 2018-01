¿Cuesta de enero? Con 130 pesos puedes hacer un banquete

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La cuesta de enero está a todo lo que da y la inflación —que en 2017 alcanzó 6.77 por ciento, máximo histórico en 17 años— parece no darle coba al bolsillo.En busca de un menú saludable y nutritivo, pero sobre todo económico, acudimos a Lucía Benítez y Micaela Miguel, fundadoras de Sobremesa.mx, un nuevo espacio donde se imparten talleres y clases de cocina.Una de sus primeras sugerencias es aprender a combinar ingredientes: la inclusión de proteínas animales o vegetales puede hacer un plato más completo. Esto te permitirá servirlo como una única opción nutritiva y abundante.Las expertas también aconsejan dejarte llevar por la temporada y la ley de oferta y demanda. Dicho de manera más simple: la clave está en comprar lo que esté a mejor precio en los mercados.Con un dip de pepita, una sopa de jitomate, una ensalada de mango y un pescado a la sal, Lucía y Micaela dejan en claro que preparar platillos económicos no significa sacrificar sabor, creatividad, ni buen gusto.En enero siempre se agradece algún tip para recortar gastos. Estos pueden servirte al surtir refri y alacena.Compra de martes a jueves. Fines de semana y días de quincena los precios son más elevados.Es obligatorio llevar lista, los productos de la canasta básica siempre están al fondo: tendrás que sortear muchas tentaciones.Aprovecha Martes de Frescura, en Wal-Mart; Martimiércoles de Frutiverduras, en Chedraui; Martes y Miércoles del Campo, en Comercial Mexicana... cada tienda ofertas diferentes. Caza descuentos en los folletos.Las presentaciones de mayor tamaño no siempre representan ahorro. Compara peso o capacidad y saca las cuentas.Los productos de mejor precio siempre están dispuestos en la parte de abajo de la estantería, nunca a nivel de vista.Algunos supermercados, como Bodega Aurrera, tienen presentaciones baratas y pequeñas, ideales para quienes viven solos.Ten en cuenta que cárnicos y perecederos que se ponen en oferta, por lo general, están más cercanos a su fecha de vencimiento. No los almacenes por mucho tiempo, inclúyelos en tu menú de inmediato.Recuerda que los mercados son también fuente de abastecimiento y pueden encontrarse mejores precios que en tiendas de autoservicio.Fuente: Amas de casa dedicadas a la repartición de despensas entre poblaciones de bajos recursos.Lucía Benítez y Micaela Miguel comparten algunos tips para reducir el costo de sus recetas:Sustituye el queso de cabra por panela o cotija, combina las variedades de jitomate que tengas a la mano.Puedes cambiar el mango por papaya verde o jícama.Utiliza cualquier variedad blanca; comprarlo entero es mucho más económico que en filetes6 porciones ½ hora sencilloCosto por porción: $13.502 jitomates + ½ cebolla + 1 diente de ajo + 1 chile morita + 2 tazas de pepitas de calabaza peladas, tostadas y molidas + 1 manojo de cilantro + ½ manojo de albahaca + 1 limón, el jugo + Sal de mar y pimienta negra + Aceite de olivaMontaje4 zanahorias en bastones + 12 tostadas de maíz troceadasPREPARACIÓNTatemar en un comal los jitomates, la cebolla y el ajo. Hidratar el chile morita en agua tibia hasta suavizar. Moler en el procesador de alimentos todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y espesa. Servir con bastones de zanahoria y tostadas.6 porciones 1 hora sencilloCosto por porción: $2510 jitomates saladet en mitades + 1 taza de jitomates cherry en mitades + 1 cucharada de aceite de oliva + ½ cebolla troceada + 1 poro chico picado + 1 rama de apio picada + 1 zanahoria picada + 1 cucharada de azúcar + 1 hoja de laurel + Sal y pimienta + ½ cucharada de bicarbonato + ½ taza de queso de cabra + ½ taza de albahaca picadaPREPARACIÓNColocar los jitomates en una charola para horno, rociar con aceite y rostizar en el horno a 200 °C por 15 minutos.Calentar el aceite de oliva en una cacerola. Sofreír la cebolla, el poro, el apio y la zanahoria. Agregar los jitomates rostizados. Cubrir con agua. Integrar el azúcar y el laurel. Sazonar y dejar hervir durante 10 minutos. Retirar la hoja de laurel, dejar entibiar y licuar. Agregar el bicarbonato.Mezclar el queso con la albahaca y formar bolitas. Servir la sopa con las bolitas de queso.6 porciones 20 minutos sencilloCosto por porción: $16.504 mangos petacones sin madurar rallados o en cubos. + 3 cucharadas de azúcar morena + ½ cebolla morada fileteada + 1 echalote picado + 2 limones, el jugo + 2 cucharadas de semillas de cilantro + 2 chiles de árbol secos picados + 3 cucharadas de salsa de pescado + 1 taza de germinado de soya + ¼ de taza de vinagre de arroz + 1 taza de hojas de cilantro fresco + ½ taza de nueces de la IndiaPREPARACIÓNMezclar el mango con el azúcar. Reservar. Desflemar, durante 15 minutos, la cebolla y el echalote en agua con el jugo de limón. Colar. Integrar todos los ingredientes y servir.6 porciones 1 hora sencilloCosto por porción: $754 tazas de papas cambray en mitades + 2 cucharadas de mantequilla + 3 dientes de ajo picados + 8 tazas de sal de grano + 1 huachinango o mero fresco entero y sin vísceras de 2 kilos + 1 rama de romero + 1 rama de tomillo + 1 rama de perejil + 1 limón amarillo en rodajas + 2 cucharadas de aceite de oliva + 2 huevos, las claras + ¼ de taza de aguaColocar las papas en una charola para horno. Barnizar con la mantequilla y el ajo. Sazonar con un poco de sal.Esparcir la mitad de la sal de grano en una charola para horno y colocar el pescado encima. Rellenar el pescado con las hierbas y rodajas de limón. Barnizar con el aceite y cubrir con el resto de la sal. Cubrir con una mezcla de claras y agua para endurecer. Hornear a 200 °C por ½ hora. Meter la charola con las papas y hornear ambas preparaciones por 15 minutos más.Retirar del horno. Quebrar la capa la sal, separar en porciones el pescado y servir con las papas.Recetas cortesía de Lucía Benítez y Micaela Miguel de www.sobremesa.mx