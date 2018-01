Chumel Torres pondrá en ridículo a los políticos

Publicidad

"Debemos cuestionar. Pregúntale a ese güey y más le vale que te conteste. Debes preguntarle hasta que te conteste. Puede ser una elección más informada, con mejores candidatos. Que los pinches partidos se den cuenta que no nos están gustando estos güeyes", aseguró Chumel.



"Sí es complicado cuando te caen ofertas de canales o de partidos. Cuando estás empezando y te está rugiendo la panza, que de repente te digan 'oye, vente a este canal'. Mantener ese espíritu es lo complicado", aseguró en entrevista.



"A la gente quiero decirle: 'mira, ¿te encanta ese candidato? Hizo A, B, C y D'. Siento que el talón de Aquiles de los mexicanos es la comedia, y si le puedes dar información real que rete por lo menos su punto de vista, al final del día puedas decir 'creo que este idiota tiene un poquito de razón'".



Para ayudar a la democracia mexicana, que está en riesgo de ser una burla por políticos que no presentan propuestas y sólo buscan un cargo, Chumel Torres decidió atacar con comedia.Por medio de su show de stand up, que estrenará el 27 de enero en el Centro Cultural Teatro 1, el comediante utilizará los actos ridículos de quienes están en campaña para mostrar las incongruencias y provocar que el público se cuestione, para que no tenga que elegir entre propuestas vacías.El cómico logra presentarse de esa manera porque no es parte de un medio de comunicación, sino alguien surgido desde internet y que no depende de la censura, además de que tampoco aceptaría ningún soborno porque, dijo, eso no le permitiría dormir.Su objetivo es atraer a las personas con el humor y hacerlos reflexionar al mostrarles evidencias de los pensamientos de sus opciones para que no se queden con la idea de votar sin conocer a fondo al candidato.arrancará en la Ciudad de México, para luego salir de gira por diferentes ciudades del País, aún sin confirmar, pero Chumel tiene claro que el cierre será en la capital para contrastar cuánto ha cambiado el show después de seis meses de campaña.Aún no tiene fecha para esta segunda presentación en la Ciudad, pero será antes de la veda electoral, según dijo.Además, realizará a la par sus programas(que se transmiten en YouTube y en HBO), en los que quiere entrevistar a los candidatos presidenciales.