Comienza investigación sobre muerte de Dolores O'Riordan

Las autoridades forenses del Reino Unido informaron hoy de que han efectuadopara determinar las causas de la muerte de la cantante irlandesa y líder deaunque los resultados no se conocerán hasta dentro de unos meses.El portavoz de esta investigación forense, Stephen Earl, comunicó hoy, al comienzo del proceso en Londres, que se ha realizado una autopsia del cuerpo de la artista, quien fue hallada sin vida el pasado lunes en un céntrico hotel de la capital británica donde estaba alojada.Artículo Policía británica no consideramuerte de Dolores O'Riordan Espectáculos El forense determinará las causas exactas del deceso, indicó un portavoz de Scotland Yard Explicó que el "servicio de ambulancias de Londres" recibió una llamada cuando se encontró a O'Riordan, de 46 años, "inconsciente" en su habitación del hotel el pasado 15 de enero y que los servicios médicosLa juez forense al frente de las pesquisas, Shirley Radcliffe, convocó otra vista para el próximo 3 de abril, cuando fijará una fecha definitiva para dar a conocer las conclusiones de su investigación.Según informó el lunes su representante, O'Riordan se encontraba en Londres para participar en "una breve sesión de grabación" el día siguiente, cuando tenía previsto poner su distintiva voz a una versión del conocido tema de The Cranberries "Zombie", interpretada por la banda de rock estadounidense Bad Wolves.La cantante tenía tres hijos con el representante del grupo británico Duran Duran, Don Burton, de quien se separó en 2014 tras 20 años de matrimonio.Su muerte ha causado gran conmoción en Irlanda, donde se la recuerda como la "voz de toda una generación" y como un icono mundial de la música en la pasada década de los 90.rad