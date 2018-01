Publicidad

, afirmaron cuatro ex empleados de la casa editora del tabloide a The Associated Press.La revista In Touch publicó el viernes su entrevista de 5,000 palabras con la actriz porno Stormy Daniels,si el artículo era publicado, de acuerdo con emails descritos a la AP por los ex empleados.

Michael Cohen

Los ex empleados hablaron con la AP a condición de mantener el anonimato dado que no estaban autorizados a discutir las políticas editoriales de su ex empleador.. La actriz también aprobó una prueba con el detector de mentiras, de acuerdo con la revista.

Stormy Daniels

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la entrevista,un año después que Trump contrajera matrimonio con su tercera esposa, Melania.Cohen ha negado que Trump haya tenido relación alguna con Clifford. El abogado no respondió de momento un mensaje en busca de comentarios el viernes.La semana pasada,Desde entonces, otras organizaciones noticiosas han reportado que Clifford se hallaba en pláticas con ellos sobre la posibilidad de contar su versión.Cohen no habló sobre su rol en la negociación del supuesto pago, pero entregó al Journal un comunicado de "Stormy Daniels" en que ella rechaza haber recibido pago alguno de parte de Trump para comprar su silencio.Un abogado de Clifford, Keith Davidson, no respondió un email en busca de comentarios. En el comunicado proporcionado por Cohen,No quedó claro por el momento por qué la revista no publicó la entrevista durante la campaña presidencial de 2016.Una portavoz de In Touch, que es publicada por Bauer Media Group, no hizo comentarios sobre la decisión de la revista de no publicarla en 2011.