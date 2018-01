The Eagles sella disputa con Hotel California mexicano

Publicidad

que llevaba el nombre, la canción más famosa de la banda de rock y country estadounidense, después de que los propietarios del establecimiento retiraron su solicitud de convertir la denominación en una marca registrada en Estados Unidos.El miércoles se presentó un rechazo conjunto de la demanda del grupo contra Hotel California Baja LLC, que controla el Hotel Todos Santos en Baja California Sur, ante un tribunal de distrito de Los Ángeles.dijo Thomas Jirgal, un abogado de The Eagles, en una entrevista el jueves.El acuerdo se produjo el mismo día en que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos aceptó la petición de Hotel California Baja de abandonar de forma permanente su solicitud de registro.Ni la entidad ni su abogado respondieron de inmediato a los pedidos de comentario.es una canción incluida en el álbum del mismo nombre que editó The Eagles en 1976, y que ganó el premio Grammy al año siguiente como disco del año.Hotel California Baja fue acusado de intentar que sus clientes creyeran que The Eagles autorizó el uso del nombre de la canción, haciendo sonar por ejemplo las canciones de la banda en su complejo turístico.Según la banda, el hotel buscaba en parte aumentar las ventas de camisetas, pósters, imanes y otros productos a sus clientes.Por su parte, Hotel California Baja negó haber intentado engañar a sus clientes.Situado a unos mil 600 kilómetros al sur de San Diego, California, y 77 kilómetros al norte de la localidad mexicana de Cabo San Lucas, el hotel se llama así desde su apertura en 1950.