quien hasta ahora es el técnico interino. El fierro caliente que agarró el sinaloense pudo más que su ambición por ser timonel de Primera.. En 4 minutos el partido tomó un rumbo y ya no hubo redirección.Espinoza se la jugó con un juvenil de la cantera:El debutante se mostró nervioso, y abrió la puerta para la derrota.El escenario que se encontró Espinoza no es nada sencillo. La inercia del plantel es crítica yPrimero,En el primero, la defensa hizo agua, cortesía Monroy y en el segundo, Cristopher Toselli se confió de más.Llegó el medio tiempo y los ajustes. Se vio un Atlas diferente, con más propuesta, pero les quemó el empate.Parecía que los Zorros iban a conseguir la igualada, pero ni Ángelo Henríquez ni Milton Caraglio pudieron anotar.El chileno Henríquez ya demostró por cuarto partido que no trae nivel. Tuvo una opción solo, abajo del marco, y voló se remate con la cabeza.El complemento fue rojinegro, pero es evidente que falta mucho trabajo en el circuito ofensivo. Rpor la expulsión de Luis Quiñones.Le llovieron botes de cerveza en la lateral, pero igual festejó, hizo señas y la banca del Toluca se lo agradeció.El compromiso finalizó con un cántico de fondo: "jugadores, jugadores a ver si ponen hue..., ya estamos cansados de malos resultados", cantó la Barra 51 en medio del entorno incierto que aqueja la causa atlista.