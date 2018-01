La edad no es impedimento para el Ojitos

Publicidad



“Es muy difícil hablar de esto, sobre todo porque soy el más veterano de la Liga, pero estoy sano, bien, mi cabeza está correcta, mi cuerpo también”, responde el Ojitos, que ha hecho que se vuelva a hablar del equipo de La Franja por el tema futbolístico, ya no por la falta de pagos.



“Cada rato se habla de lo mismo, que tenemos algunos mucha edad, pero entre los comentaristas, también hay mucha gente grande, y yo no quiero que los quiten”, agregó el estratega poblano.



“Uno se prepara constantemente, en mi caso, cuando hay algún tiempo de pausa, año sabático, cuando no tengo trabajo, me dedico a viajar, a asistir a los entrenamientos, partidos, platicar con distintos técnicos, me gusta seguir preparándome, no tiene nada que ver con la edad”, afirma el profesor, cuatro veces campeón de Liga.

Una queja constante en el futbol mexicano tiene que ver con quea los jóvenes futbolistas, a los jóvenes directivos, y a los jóvenes directores técnicos.Pero es una por otras, ya que los, los entrenadores de prosapia, los que llevan muchos años en el negocio, se supone que son los que deben hacerse a un lado, como si la capacidad fuera disminuyendo con la edad.Enrique Meza es un ejemplo de que esta concepción se encuentra equivocada, a sus 69 años de edad se ostenta como el técnico más veterano de la Liga MX y sus resultados demuestran que sabe mucho, todavía.Sus últimos trabajos con Morelia y Puebla lo tienen vigente y dando competencia.Meza se retiró como técnico en 1980, el único entrenador que no había nacido cuando él ya trabajaba como auxiliar es Gerardo Espinoza, quien ahora es entrenador interino en el Atlas, quien tiene 36 años.Después de Meza, le siguen como los más experimentados Ricardo Ferretti, 63 años y diez meses; Luis Fernando Tena, 59Del otro lado de la moneda se encuentra gente como Juan Francisco Palencia (44), quien no aguantó más torneo y medio con Pumas; Rafael García (43), quien no terminó el semestre con La Franja, además de Jaime Lozano (38), quien tampoco brilló con el Querétaro.Pero no a todos les ha ido mal, ahí está el caso de Rafael Puente del Río, quien a tumbos y todo, pero sigue vigente con los Lobos BUAP a sus 38 años, 11 meses de edad.Puente consiguió el ascenso con el conjunto poblano y despés de su primer torneo en el máximo circuito, trata de consolidarse.La edad no está peleada con la capacidad, ni el que está muy joven, ni el que está muy viejo.Los años dan experiencia, o la falta de ellos dan energía, lo principal es que la preparación es la base de todos.Este viernes, Meza y el Puebla reciben al Veracruz en un partido importante por cuestiones del descenso.