Publicidad "Jeremy no está considerado para este partido porque todavía le falta ritmo", dijo Herrera en rueda de prensa. "Ha trabajado bien, pero hoy venía cansado porque el trabajo de la semana ha sido fuerte, la adaptación ha sido buena pero no verá minutos, no será considerado".



"Las casualidades no existen, lo trabajamos porque sabemos cómo se juegan los clásicos y el equipo ha hecho bien las cosas para lograr esos resultados, pero cada partido es una historia y buscaremos que esta sea igual a la que ha venido sucediendo", concluyó Herrera.

El entrenador del América, Miguel Herrera, informó el viernes que el jugador francés no fue convocado para el duelo del domingo contra Pumas por la tercera fecha del torneo Clausura mexicano.Ménez, quien fue fichado por las Águilas procedente del Antalyaspor turco, lleva un par de semanas entrenando en México, pero el timonel considera que todavía no está listo y lo dejó fuera del plantel que enfrentará a los universitarios en el estadio Olímpico de la capital mexicana.. Previo a su breve paso en el fútbol turco, Ménez jugó en equipos de Italia como Roma y Milan, y en Francia militó con el Paris Saint-Germain., es uno de cinco refuerzos del América para este torneo. Los otros, Henry Martín, el estadounidense Joe Corona y el argentino Emanuel Aguilera, quienes llegaron procedentes de Tijuana, ya aparecieron en las dos primeras fechas del campeonato y el otro, el colombiano Andrés Ibargüen (Racing, Argentina), estará en la banca para el partido ante Pumas.América no pierde en casa de Pumas desde el Apertura de 2014.