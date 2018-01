No garantizan titularidad a Donovan

Publicidad "Nosotros jamás le vamos a imponer algo al técnico, él (Donovan) debe ganarse su lugar y dependerá mucho de cómo se prepare en lo físico porque en lo futbolístico todos los conocemos, es un crack", explicó Fernández este viernes en el Aeropuerto Capitalino.



Rodrigo Fernández, nuestro Director Deportivo, atendió a los medios de comunicación en el arribo del equipo a la Ciudad de México.



"El equipo lo ha tomado bien, la verdad es que tenemos muchos jugadores muy importantes y prácticamente no se hizo ningún cambio en la plantilla, saben que cuando él llegue, será muy importante para el grupo", agregó.



Rodrigo Fernández, director deportivo de La Fiera, aseguró que Landon Donovan tiene que conseguir un puesto en el equipo que dirige el técnico Gustavo Díaz, a quien no le van a exigir que ocupe al futbolista estadounidense. "Pero pasará por el tema físico y que el cuerpo técnico decida cuándo podrá tener participación. Obviamente ha hablado con el cuerpo técnico, pero no ha estado físicamente con el plantel". El directivo comentó que el plantel esmeralda recibió de buena manera la noticia de la llegada de Donovan. La confirmación del fichaje del ex seleccionado estadounidense sorprendió a más de uno entre los Panzas Verdes. "Todos conocen la capacidad y su experiencia, habrá más atracción así que tendrá que trabajar y ponerse al cien por ciento como estamos nosotros". Eso sí, el colombiano confesó que la plantilla está tranquila porque el "No hay temor de nada, el profesor siempre ha dicho que el que esté bien va a jugar, seguramente tendrá su oportunidad y deberá juntarse al grupo para que pueda ayudar en los momentos importantes", agregó Mejía.