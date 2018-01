Publicidad "Primero debemos esperar a que termine este ciclo y después nos sentaremos a platicar", avisa Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Juan Carlos Osorio no tiene garantizada la continuidad como seleccionador mexicano.Versiones extraoficiales indicaban que Osorio habría rechazado una extensión de contrato para mantenerse en el timón del Tri.Sin embargo, el mandamás del futbol nacional dice que "no sé de qué me hablan", por lo que será hasta después de Rusia 2018, cuando se toque el tema con el entrenador colombiano.