Bajo la tutela de Enriqueel cuadro de Puebla ha mostrado mayor solidez y claridad de juego. Por ello, este viernes cuando abran la actividad de la Jornada 3 querrán ofender a los Tiburones Rojos del Veracruz.Este duelo se ha convertido en una rivalidad de tradición en la región. Las aficiones camotera y escuala tienen un particular "odio" por el oponente, por lo que se prevé un cotejo de emociones y lucha, el cual se espera sólo trascienda sobre la cancha y no en las tribunas.En tanto, para los porteños es menester lograr puntos en este cotejo, porque cada vez su situación en la zona de cociente se torna más complicada; de no comenzar a sumar, los escualos estarán en grave peligro de permanencia.