Cruz religiosa pretende ser retirada

denunció que la Cruz donde se llevan a cabo las celebraciones religiosas de Semana Santa pretende ser retirada por una supuesta persona que se ostenta como dueña del predio donde se ubica el símbolo religioso de más de 200 años.Por está situación, los habitantes están enfurecidos pues supuestamente se están terminando con las tradiciones que por años se han llevando a cabo en la comunidad, el delegado confirmó que los habitantes pretenden actuar por tal el hecho.“Los vecinos están muy molestos, y yo sólo quiero avisar que no me hago responsable de las forma en cómo vayan actuar, por eso estoy avisando de lo que está pasando”, recalcó.El delegado denunció que el supuesto dueño es un vecino de la misma comunidad, quien afirma estar en su derecho de llevar a cabo estas acciones.Sin embargo, no ha podido a acreditar la propiedad de las tierras, por lo que le delegado acudió ante las autoridades Municipales para que paren está obra hasta que no se compruebe la legítima propiedad del predio.argumentó.Y denunciaron que fueron talados tres especies de árboles.