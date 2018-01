Ejército y Fuerza Aérea han intervenido en multihomicidios ocurridos en Tizayuca: alcalde

Publicidad

Foto: Periódico AM

A pesar de los multihomicidios ocurridos entre julio y noviembre del año pasado en Tizayuca, el alcalde Gabriel García Rojas, aseguró que la delincuencia “no ha rebasado al municipio” pues, señaló, “son sólo hechos aislados, escandalosos”.Dijo que continúa la presencia del Ejército en la zona, porque “la policía municipal solita no puede” atender la inseguridad.El presidente municipal argumentó que las personas involucradas en este tipo de delitos no son originarias de Tizayuca, sino que provienen del Estado de México, específicamente de Tecámac, Zumpango de Ocampo y Temascalapa.Aunado a esto, dijo que el crecimiento poblacional, es un factor determinante para el aumento de los índices delictivos.“Tizayuca por ser la puerta de entrada de Hidalgo y tener colindancia con el Estado de México, lo convierte en un municipio de fácil entrada y salida para los delincuentes”.En julio de 2017 se registró un multihomicidio de once personas en el fraccionamiento, además de la ejecución de tres hombres y una mujer en eldurante noviembre.Al respecto, el presidente municipal declaró que en estos sucesos no solo intervino el ejército, policía federal, estatal y municipal; también personal de la Fuerza Aérea Mexicana.García Rojas dijo que este año serán destinados 10 millones de pesos para cuestiones de seguridad y se activarán 800 botones de alarma en puntos estratégicos como el fraccionamiento Rancho Don Antonio y Haciendas.También se instalarán 236 videocámaras, cuatro arcos detectores y una camioneta con torre de cámaras que se colocarán en puntos rojos de la ciudad.Actualmente se encuentran trabajando 150 elementos de la policía municipal; sin embrago, el alcalde aseguró que con los rondines del ejército “la población se siente más segura.