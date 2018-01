PRI cuidará selección de candidatos para comicios federales y locales

Muchas gracias a la Presidenta del @IRH_Hidalgo @alma_nay por esta artesanía representativa de una de las regiones de Hidalgo y que cuenta ya con denominación de origen “Tenango de Doria”. #SomosReyesHeroles pic.twitter.com/TmG34Ym2oq — Paul Ospital (@Pospital) 20 de enero de 2018

“Somos el único partido político que ha expulsado a militantes en activo inclusive a gobernadores en funciones, cómo el caso de Veracruz (Javier Duarte), una vez que se comprobó su ilícito; también, le pedimos a los demás partidos que en congruencia hicieran lo misma cosa que no ha sucedido, entonces hay que pregonar con el ejemplo, en esta administración federal se le ha cerrado el paso a la impunidad”, dijo.

Pese a que elseñala ser el único instituto político que evaluará a través de exámenes de conocimientos a sus aspirantes por una candidatura este año, tendrán cuidado en laEs por ello que “tendríamos mucho cuidado en la selección de nuestros candidatos y candidatas”, expresóA través del IRH (antes el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político) se encargarán de la aplicación de los exámenes de conocimientos a los aspirantes que busquen una candidatura a la senaduría, diputación federal y diputados locales en el país.A pregunta expresa de AM Hidalgo sobre qué mecanismos emplearán para cerrarles la puerta a personajes como sus exgobernadores Javier Duarte, Andrés Grannier, Egidio Torre Cantú, Rubén Moreira, César Duarte, Roberto Borge Angulo, por mencionar algunos que han sido denunciados por corrupción, el dirigente nacional respondió:Con 46 años de existencia, dijo que la intención del IRH es no dejar espacio a la improvisación política, generar cuadros y perfiles de militantes capaces, capacitados e informados pues, agregó, se quiere dar certeza a la sociedad de que postularan candidatos “que saben a qué se enfrentan y la labor que van a desempeñar”.El primer examen que se les aplicará a los aspirantes a una candidatura será el de conocimientos básicos del PRI, con el cual “queremos que los priistas conozcan la historia del partido, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué defendemos y en dónde nos paramos, si no hacemos identidad lo que pasa es que mañana tenemos alianza como la que hizo el ‘joven dictador’, Ricardo Anaya”, indicó.Un segundo examen evaluará a los aspirantes sobre conocimientos, habilidades y actitudes para el cargo que desean desempeñar, es decir, habrá un examen distinto para senadores, diputados locales y federales.No obstante, en este mecanismo de permeabilidad no se consideran métodos que evalúen la honestidad y rectitud de sus próximos candidatos.