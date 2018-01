Cementera incumple a comunidades: delegado 

Publicidad

El delegado de El Refugio, en Atotonilco de Tula, José Domingo Yáñez López, buscará concretar más plazas para gente de su comunidad con empresas como Cemix y la cementera Fortaleza; con esta última existe un convenio laboral desde 2004 que no se ha cumplido, acusó.Bajo este contexto, el delegado, quien recientemente tomó posesión del cargo, recalcó que la empresa prometió dar más puestos de trabajo a gente de la comunidad, además de proporcionar obras para el centro de la comunidad, pero no se han cumplido los compromisos.Asimismo, la empresa, que anteriormente era Lafarge, prometió envasar su coque; sin embargo, lo sigue quemando al igual que neumáticos, situación por la que diversos ambientalistas de El Refugio amenazaron con cerrar la planta hasta que se deje de quemar el coque.Yáñez López recalcó, además, que ahora que es delegado buscará revivir los acuerdos en beneficio de su comunidad ya que considerara, sus predecesores fueron "comprados" por la empresa para no insistir con lo acordado.En el caso de Cemix, puntualizó que aunque la empresa se ubica en la comunidad de Texas, los camiones de la empresa pasan por El Refugio y el problema es que la empresa no ofrece trabajos para ningún poblador del municipio.Por lo que adelantó que de no llegar a acuerdos con la empresa también contemplan la posibilidad de bloquear los caminos para impedir el paso de sus camiones.