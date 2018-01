Reglamentarán a franeleros en Tulancingo 

Publicidad

Debido a la reciente proliferación de franeleros o los llamados “viene, viene” en diversos puntos de la ciudad, autoridades derecién se reunieron con un grupo de doce de ellos con la finalidad de establecer reglas para una convivencia armoniosa con la ciudadanía.Lo anterior, tras las recientes quejas ciudadanas relacionadas con la “obligación” que tienen de darles una moneda o, de lo contrario, recibir insultos y amenazas para que no vuelvan a estacionar su carro en esa zona.Al respecto,, confirmó que durante la reunión con los franeleros se establecieron las atribuciones y límites que tendrán cada uno de ellos.De inicio, se les entregará una credencial para que sean identificados como auxiliares viales, con la intención de tener un control y evitar una posterior proliferación., tampoco podrán provocar dobles filas y tendrán prohibido apartar lugares; además, no podrán obligar a que la ciudadanía les otorgue un pago por su actividad.“Entendemos que buscan una forma de ganar dinero para apoyar su economía ayudando a quienes estacionan sus unidades vehiculares en las calles de Tulancingo en busca de una moneda”, explicó el secretario.Asimismo, se les pidió portar un chaleco con material reflejante a fin de que sean fácilmente identificables por los conductores.Sánchez Parra detalló que, para que puedan llevar a cabo esta actividad, se les solicitará su carta de antecedentes no penales, con la finalidad de garantizar la seguridad de la población que en su momento decida otorgarles un pago.El funcionario reconoció que esta reunión derivó de varias quejas por parte de la ciudadanía, en las que acusaban a los franeleros de tomarse atribuciones de oficial de tránsito.Finalmente, el secretario municipal advirtió que, de persistir las quejas, los franeleros serán retirados de las calles principales de