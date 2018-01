Amenazan con un paro indefinido

Publicidad



“Aparte de visitar escuelas, invitamos a todos los sindicatos a que se solidaricen y formen parte de estas acciones, en el afán de unificar un criterio y una acción de manera conjunta”, dijo.

tomaron oficinas estatales yAsimismo de no atender el gobierno sus planteamientos, el lunes próximo tomarán las vías del tren para completar la acción que se estará coordinando en todo el estado desde el Puerto de Lázaro Cárdenas, al lado de Maravatío y el corredor industrial que va a Guadalajara.Luis Aguilar Pérez, coordinador Regional de la CNTE, dijo lo anterior y que lamentablemente no hay respuesta del gobernador y lejos de buscar la conciliación y el diálogo se ufana en reprimirlos.Comentó lo sucedido en Lázaro Cárdenas para lo cual señaló que los maestros hicieron una movilización tras la visita del mandatario estatal a dicho puerto, y como saldo hubo maestros golpeados y agredidos.Dijo que hoy seguirán apostados en Rentas en todo el estado y el lunes programan un paro de labores, “no tiene caso trabajar si no les están pagando”.Recordó que organizan reuniones de información con padres de familia, así como la visita a escuelas institucionales para invitarlos a que se sumen a esta lucha, que es por los trabajadores de la educación, por la reivindicación y dignificación de los maestros.Sostuvo que a partir del lunes, de manera indefinida estarán en las vías del tren en Yurécuaro, sin tratar de golpear a la sociedad sino diciendo al empresariado y al gobierno que cansados de su política y de su desinterés hacia la educación pública.