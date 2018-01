Adquieren terreno para nuevo estadio

Publicidad

El gobernador del Estado, Miguel Márquez, confirmó que ya se adquirió un terreno en León para la construcción de un nuevo estadio.Entrevistado ayer en San Francisco del Rincón, Márquez fue enfático al señalar que elY añadió.“Vamos a resolver el tema de fondo. Darle certeza para que los leoneses, si sea en el estadio en donde están, se quede en definitivo, lo expropiamos. O les adelanto, compramos un terreno. Siempre doy un plan B y tenemos un terreno. Si no fuera así, hacemos un estadio nuevo. Pero León no se queda sin estadio”.Señaló que el terreno que adquirieron está sobre el bulevar Francisco Villa.am publicó el 5 de enero que se perfilaba la construcción de un nuevo estadio en un terreno ubicado en Francisco Villa y bulevar Guanajuato. Ayer se confirmó que el estadio se construiría en ese lugarMárquez consideró que fue una injusticia la resolución de la Suprema Corte.Sobre si las acciones que tomó el municipio fueron las adecuadas, señaló:“Es un tema del municipio, y a mi como gobernador me corresponde buscar soluciones... yo como gobernador les doy mi palabra de que el León no se queda sin Estadio”.