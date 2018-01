Solicitan dueños de palcos esperar fallos pendientes

Publicidad

Dueños de palcos y plateas pidieron al gobernador Miguel Márquez Márquez esperar a que se resuelvan los amparos que solicitaron antes de pensar en expropiar el Estadio León o en construir uno nuevo.Además indicaron que en tanto no se resuelvan los amparos que presentaron para pedir que les tome en cuenta en esta juicio, Roberto Zermeño y Héctor González no podrán tomar posesión del Estadio.Señalaron que existen los elementos jurídicos para reclamar que el juicio por la propiedad del Estadio se revise nuevamente pues no solo no les tomó en cuenta como terceros afectados sino que también el juez Tercero de Distrito al dictar sentencia les entregó a Roberto Zermeño Vargas y Héctor González más de lo que se estableció en el fideicomiso.“La expropiación es una opción pero sería precipitarse al asunto, lo prudente es esperar a las resoluciones de los amparos antes de tomar una decisión.“Al gobernador le diríamos qué se espere, que no cunda el pánico que aquí todavía hay de dónde cortar (...) Construir un nuevo estadio es bueno pero dar por perdido esto nada más por esta resolución es un grave error, todavía hay mucho qué hacer con los titulares de los palcos”, señaló Ernesto Villegas, representante de Arturo Villegas Torres.Como principal argumento ante los amparos que deberán resolverse en las próximas semanas 16 dueños de palcos y plateas señalan que en la sentencia que se emitió a favor de Roberto Zermeño y Héctor González se les entregó todo el estadio sin excluir los palcos y plateas como se planteó en el fideicomiso original.“El fideicomiso que se constituye con la aportación de los bienes antes descritos respetará a todos y cada uno de los propietarios de los certificados o títulos de palcos y plateas del Estadio ya mencionado”, establece en su clausula tercera el Fideicomiso que dio origen a esta disputa legal.Sin embargo en su demanda Roberto Zermeño pidió la entrega total del inmueble y no excluyó los palcos y plateas, el juez tampoco hizo esta excepción al dictar la sentencia definitiva.“Resulta acreditado que la ejecución de dicha sentencia incluye el despojo a todos los propietarios de los títulos de palcos y plateas de la posesión material y jurídicamente que actualmente mantenemos sobre dichos inmuebles, sin haber sido oídos y vencidos en el juicio”, señaló José Carlos Guerrero Márquez, otro propietario.Los empresarios esperan que un plazo de 45 días puedan los magistrados del Primer Colegiado de Circuito en Materia Civil resulvan estos amparos a sus favor y con eso pueda iniciarse un nuevo juicio en que podrán demostrar que el estadio es de los leoneses.“Todavía está vigente la oportunidad de sacar esto adelante con la resolución que puedan tener los magistrados.“Independientemente de que se construya un nuevo Estadio, los propietarios de palcos y plateas seguiremos teniendo derechos sobre este estadio”, afirmó Guerrero Márquez.El Colegio de Abogados de León insistirá en pelear por la vía de los amparos a favor de los propietarios de palcos y plateas con el argumento de que no fueron escuchados en el conflicto por el Estadio León.“Hay que continuar con los amparos para, si nos los llegan a conceder, tendremos derecho a contestar una demanda que en su momento entabló Club Social Deportivo León A.C contra el Municipio“, señaló en entrevista Jorge Marcelino Trejo Ortiz, presidente del Colegio de Abogados.El organismo ofrece la asesoría de manera gratuita para interponer el recurso de amparo.“Nosotros estamos promoviendo una cantidad x de amparos de varios particulares para decir que no se respeto, no fuimos oídos en el juicio, donde perdió una parte pero nosotros no hemos perdido.“Dice la parte contraria (vía Roberto Hernández, abogado de Héctor González González y Roberto Zermeño Reyes, presidente y vicepresidente de la AC) ustedes no se preocupen, no, no, no, nosotros no queremos buenas ni malas voluntades queremos seguridad y certeza legal”, insistió el abogado.Recordó que la cantidad de amparos que se promueven no es un asunto importante, pues basta con uno que tenga la razón legal para buscar cambiar el rumbo de la sentencia hoy favorable a los particulares.Al momento las instancias de justicia los admitieron a revisión, pero no han resuelto esos amparos.Sobre si los dueños de palcos y plateas tienen competencia en un conflicto entre el Municipio y Club Social y Deportivo León AC, puesto que se dice que su derecho a presenciar espectáculos lo tienen a salvo, reiteró: “Fuimos afectados en nuestro derecho porque no fuimos llamados a un juicio que es sobre un bien que pertenece a muchos, la Ley obliga a llamar a todas las partes involucradas y quien no lo haga comete una violación y corre el riesgo de que incluso puedan anular el procedimiento”.Sobre el por qué terminó mal la disputa legal por la propiedad, evitó polemizar en particularidades y resumió que por los “descuidos jurídicos que se tuvieron en diferentes administraciones municipales”.