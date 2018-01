Científico aspira a la Alcaldía

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Daniel Malacara Doblado, virtual precandidato a la Alcaldía de León por el partido Movimiento Ciudadano, tiene un objetivo: ver un León mejor.Aunque su formación es científica buscar ayudar a la ciudadanía lo motivó a ser parte de este partido que, según dice, no es igual a todos.Ingeniero en Electrónica de Comunicaciones por la Universidad Iberoamericana, busca ser Alcalde de León en este 2018. “Todos los problemas se pueden atender con tecnología”, dice.En entrevista habló sobre el abstencionismo y del hartazgo de los ciudadanos por el PRI y el PAN.“Ya están cansados del PRI aunque también del PAN, pero el problema más grande es que la gente no va a las casillas a votar, y eso hará que siempre ganen los que no queremos y hay que hacer conciencia de que salgan votar, que exijan su derecho de quién quiere que los represente; es un trabajo igual que todos, ese trabajo, ese cargo nos lo dan los ciudadanos y no hay que fallar”, comentó.No es la primera vez que tiene la oportunidad de buscar un puesto popular, fue candidato a síndico en 2015, cuando el hoy dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Ariel Rodríguez, contendió por la Alcaldía de León.Daniel Malacara tiene claros los principales problemas del municipio a los que debe dar prioridad: delincuencia, medio ambiente, transporte y por supuesto la corrupción.“Va caminando León pero veo muchos problemas; la delincuencia se ha visto que está creciendo exponencialmente, hay que buscar un plan de trabajo para acabar con ella, no es un tarea fácil pero si nos ponemos a trabajar se puede reducir.“Acabar con la corrupción es otro problema importante y creo que es de los más difíciles porque los políticos de ahora se embolsan el dinero de los ciudadanos y eso no es válido”, recalcó.Una de sus propuestas es negociar con los empresarios del transporte público para bajar la tarifa y aliviar los bolsillos de las familias leonesas.“En una familia de cuatro o de cinco el salario mínimo se les va todo, hay que pensar en la gente de bajos recursos y que (el transporte) sea más eficiente, cuántas personas se quedan esperando el camión cuánto tiempo”, añadió el actual tesorero de Movimiento Ciudadano.Aunque su partido va por la Gubernatura en un frente con Acción Nacional y con el PRD, no duda que los candidatos de su partido pueden ganar alcaldías contendiendo solos y demostrar con esto que los ciudadanos llegarán al poder a cambiar las cosas.