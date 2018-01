Estrenará ISSSTE cuatro quirófanos

Publicidad



“El compromiso es que en este trimestre ya deben estar equipados y funcionar. Teníamos dos quirófanos para cirugía general y uno para ginecobstetricia, es uno más ahora, de los viejitos se construyeron los otros sobre ellos, se tumbó y se hicieron totalmente nuevos”, señaló en entrevista.

El Hospital Regional del ISSSTE en León prevé estrenar quirófanos este primer trimestre del año.El director general del Hospital, el doctor Rafael Sánchez Leyva, señaló que la remodelación y ampliación de quirófanos está ya totalmente terminada y sólo esperan la llegada del nuevo equipo.La inversión en esta nueva infraestructura y equipo es de aproximadamente 292 millones de pesos.En su mensaje durante el evento de inauguración de una plazoleta en el hospital, Sánchez Leyva agregó que seguirá gestionando para la pronta construcción de un nuevo gran Hospital Regional de León, y las viejas instalaciones se queden para el segundo nivel de atención de los pacientes en León.“Ya está rebasado en sus instalaciones, estamos improvisando para atender, ya urge nuevo”, expresó.En entrevista puntualizó que es un proyecto a largo plazo pues aún no hay terreno ni recursos para la obra. Planteó que pueda aterrizar a través de un esquema de asociación público-privada.“León no tiene Hospital del ISSSTE, el actual es regional a nivel nacional, aquí atendemos a los derechohabientes del ISSSTE y nos vemos obligados a algo que no hace el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, que no atiende partos, urgencias, lo tenemos que hacer porque León no tiene Hospital del ISSSTE, el proyecto que presenté en noviembre es que éste se quede como un Hospital General de León y el nuevo haría las funciones de éste que cubre a siete estados del País”, explicó.En el mensaje dijo que no dejará de insistir, desde que asumió el encargo en León en mayo del año pasado, en el cambio de actitud de todo el personal para dar calidad y calidez al paciente y su familia.También destacó que las sesiones de subcomisiones que asignan las plazas son públicas: “no quiero que un día me reclamen, que no le cueste a nadie un cinco ocupar una plaza, que sea por su perfil”.En tanto que Enrique Torres Álvarez, secretario de la Bolsa de Trabajo de la Sección XVI del Sindicato, recordó que mucho de los trabajadores son suplentes, “que no tienen derechos en el Instituto y eso es injusto, no dejaremos de luchar por mejores condiciones y plazas para los suplentes”.