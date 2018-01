Identifican 70 zonas con alta inseguridad

Publicidad

Preocupa la inseguridad que se vive en la ciudad, principalmente en la zona residencial del norte del municipio. Se tiene identificadas 70 zonas de ‘calor’ donde la incidencia delictiva es alta.“Tenemos zonas bien definidas en el municipio. En la zona norte se da el robo de vehículos, y donde se tiene la problemática mayor de robo en casa-habitación. Identificamos manchas de calor en el mapa que tenemos”, dijo el secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña.En conferencia de prensa dijo que durante la temporada de Feria no se han tenido reporte de robos de vehículos, pero si se han recuperado y que hay una “ligera disminución en la percepción de inseguridad” entre los leoneses.El funcionario dijo que en lo va del mes se han recuperado más de 172 vehículos, en 19 días del año.“En la Feria sólo tenemos una persona detenida por tratar de robar un vehículo. No se han tenido reporte de robos en la Feria”, destacó.Hay asaltantes que han sido detenidos hasta 19 ocasiones con portación de armas y los jueces los liberan para que sigan delinquiendo.“Tenemos un importante número de vehículos recuperados; tan sólo el pasado jueves y viernes se recuperaron 15 vehículos con varios detenidos, incluyendo una banda de 4 sujetos que amarraron a un taxista en la parte norte de la ciudad”, recordó.El funcionario dijo que en base a la encuesta trimestral del INEGI se deduce que hay “una ligera disminución en la percepción de inseguridad. No es una reducción que nos haga echar las campanas al vuelo, sin embargo si es una aliento para continuar con esta operatividad”.El funcionario asegura que se está poniendo más atención a los delitos de robos a comercio, en casa habitación, y vehículos.“No hemos descuidado la seguridad en la ciudad. Se ha reforzado la seguridad en zonas de ‘calor’ que tenemos identificadas”.En conferencia de prensa reconoció que hay mucho por hacer en materia de seguridad, y que no se bajara el ritmo en los operativos.Mostró algunas imágenes sobre las detenciones que se han hecho en lo que va del mes, entre ellas una banda de tres sujetos que se dedicaban al robo de cuentahabientes. Se les aseguro un vehículo, 3 cartuchos y una arma de fuego. Esto fue el 12 de enero en Jardines del Moral.El 16 de enero se detuvo a un sujeto de 42 años de nombre Nelson, por robar un vehículo en la Zona Centro y además cuenta con varias detenciones por faltas administrativas.Ese mismo día se detuvo a un sujeto de nombre Alejandro, de 36 años, perteneciente a un banda delictiva, por robo a comercio y con la posesión de 8 envoltorios de cristal. También suma en su contra algunas detenciones por diversos delitos.El Secretario de Seguridad añadió que el 15 de enero también se detuvo a Ángel ‘N’, de 22 años, y Juan ‘N’, de 21 años, en el bulevar Francisco Villa, en ampliación León 1, por el robo de celulares y asalto a transeúntes.El 17 de enero, Juan ‘N’, de 19 años, fue detenido en la calle Lago Alberto con Zupango en la colonia Granada por el robo a casa habitación. Se recuperó una televisión.Ese mismo día fue detenido Juan Manuel ‘N’, de 46 años, en Mariano Escobedo, que ya lleva 18 detenciones por faltas administrativos por robo a comercios.Eduardo ‘N’, de 28 años, y Omar ‘N’, de 22 años, fueron detenidos en la colonia Alameda por el robo de vehículos.Una pareja fue detenida por la posición ilegal de una arma de fuego. En Vasco de Quiroga y La Martinica. Disparaon contra agentes de Tránsito.Estos fueron algunos de los ejemplos de las acciones en las que la Policía ha tenido intervanción y logrado detener a los presuntos culpables.“No estamos bajando la guardia. Estamos empezando este mes con una gran cantidad de vehículos”, destacó el funcionario