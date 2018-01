Rentan policías a $530 diarios

Publicidad



“No se ha logrado tener dicho número de nuevos elementos porque han despedido a más de 220 elementos, entre policías y tránsitos. El problema no está en el ingreso, está en que ya no se saque a más policías, y no puedo prometer esa parte porque mientras la gente falle a la confianza, seguiré corriendo o poniendo en prisión a los malos elementos”, apuntó a finales del año pasado el Alcalde.

Aunque existe en un déficit policías en León, el año pasado la autoridad municipal rentó para servicios particulares a mil 400 elementos.Y es que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado permite a cualquier persona pagar al Gobierno para que los policías preventivos les brinden servicio de vigilancia particular.El año pasado las autoridades de León autorizaron que los policías salieran de la operatividad diaria de la corporación para cuidar casas particulares, joyerías, escuelas, empresas de calzado, fiestas religiosas, colegios, balnearios, clubes deportivos, estacionamientos, tiendas de autoservicio, fundaciones y hasta tiendas de vinos y licores., según informó la Secretaría de Seguridad Pública de León.Al inicio de la gestión el presidente municipal, Héctor López Santillana, estableció la meta de contratar a 500 policías, pero a nueve meses de que concluya el trienio no se ha cumplido con este objetivo.Del 2015 al 2017 se han graduado de la Academia Metropolitana, según informó a finales del año el ex director Francisco Javier Zaragoza Cervantes, 325 cadetes y las autoridades pretenden cerrar el mes de enero con 380 elementos graduados.Actualmente en León hay mil 670 policías, no obstante, dicha cifra no alcanza el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, cantidad mínima que marca a nivel nacional el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.En el estado de Guanajuato hay 0.4 policías por cada mil habitantes, considerando la depuración de elementos con resultado no aprobatorio en control de confianza.Por dichos indicadores, a finales del año pasado la Junta de Gobierno del Congreso presentó una iniciativa de reforma a la Ley Sistema de Seguridad Pública para que los policías preventivos ya no vigilen los eventos particulares, sino que sólo se permita cuidar los eventos públicos masivos.Luis Enrique Ramírez Saldaña, secretario de la SSPL coincide con la iniciativa e incluso dijo que han tratado de no prestar más servicios en León.“En este momento tratamos de que no se brinden más servicios porque nos resta operatividad, el objetivo es que el policía esté patrullando las calles y los fraccionamientos”, puntualizó el Secretario de Seguridad.Y recomendó a los empresarios contratar a los elementos de seguridad privada.