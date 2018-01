Publicidad

Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de ratificarlo como dueño del Estadio León, Roberto Zermeño Vargas pasará a la historia como el malo de la película.* ExpulsadoCuentan que en el Club Punto Verde, donde asiste, algunos socios se organizan para pedir que le quiten su membresía pues no están de acuerdo con que se haya apropiado de un estadio que construyeron los leoneses.* Mala famaQuién sabe si la solicitud prospere pero lo que es un hecho es que Zermeño ya es considerado persona non grata por algunos leoneses, sobre todo por aquellos que sí pusieron de su bolsa para la construcción del estadio.La Procuraduría General de la República envió un nuevo citatorio al precandidato del PAN a la Gubernatura del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, para que responda a las acusaciones que presentó el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por incurrir en delitos electorales.*REPRESENTANTELa cita es hoy a la 1 de la tarde, sin embargo lo más probable es que Rodríguez Vallejo no acuda a la PGR y resuelva este requerimiento legal como lo hizo la primera vez, enviando a su abogada Rosa María Cano.*OTRO DOMICILIOPara justificar su ausencia el panista ha dicho que no se le entregó ningún citatorio directamente, al parecer la PGR lo entregó en un domicilio que no es el de él, ante esto los morenistas guanajuatenses preparan una estrategia para que se le envíe un nuevo requerimiento al domicilio correcto.El alcalde Héctor López Santillana podría tener este fin de semana doble festejo, si las fuerzas azules -en especial las shefilistas- no juegan en su contra mañana podría haber humo blanco en el tema de su candidatura por la reelección.*CELEBRACIÓNMañana por la mañana el Alcalde encabezará los festejos por los 442 años de la fundación de León, se espera la asistencia del gobernador Miguel Márquez Márquez.*VISITALa dirigencia estatal del PAN está convocando para el mediodía a la militancia, a una reunión con el presidente nacional del PAN Damián Zepeda Vidales.*APOYODe paso el dirigente nacional de los blanquiazules vendrá a dar el espaldarazo a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, virtual candidato del PAN a la Gubernatura que también está convocado a la reunión con las estructuras municipales.*ESPERANZAPero la cereza en el pastel que los santillanistas esperan es que con esta visita se defina el método a través del que se designará al candidato a Alcalde, aunque en la práctica esto podría ser sólo un trámite que los panistas deben cumplir pues todo indica que Héctor López Santillana ya tiene el aval de su partido para ir por la reelección.*PANISTA INCÓMODOFalta ver cuál será la participación de Ricardo Sheffield y sus seguidores en esta reunión con su dirigente nacional, pues el diputado federal no desiste de sus aspiraciones de buscar también la candidatura a la Alcaldía de León y podría ser un buen momento de mostrar su músculo electoral.*CONVOCATORIAYa desde ayer entre panistas leoneses circulaban mensajes por whatsapp en los que se pedía que en la reunión se lancen porras y vivas en apoyo a Sheffield y a Fernando Torres Graciano, quien aspiraba a la candidatura a la Gubernatura del Estado.Cómo estarán las cosas en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León que las sesiones de su Consejo Ciudadano cada vez son menos transparentes y de públicas ya sólo les queda el nombre.*SIN PALABRASLa información se maneja en los oscurito, ni el presidente del SAPAL Pedro González García ni el director Leonardo Lino Briones hacen declaraciones sobre ningún tema, sólo por escrito para, dicen, evitar que se malinterpreten sus palabras.*DE NADACon el argumento de que cualquier declaración podría afectar la investigación que tiene pendiente en la Contraloría, por su presunto conflicto de intereses en la aprobación de obras en la comunidad Los Jacales (donde tiene propiedades), González García no da declaraciones de ese ni de ningún otro tema.*ACOMODADOSPero además las sesiones cada vez son menos públicas, en la reunión del miércoles no se dejó a entrar a ningún ciudadano hasta unos 25 minutos después de que había iniciado, con la justificación de que los consejeros se estaban acomodando.*POR CORREOEn esta como en otras reuniones anteriores los temas de la agenda se expusieron a medias, pues ante la presencia de representante de los medios de comunicación los funcionarios del SAPAL señalaron que la información mejor se enviaría por correo electrónico a los consejeros.

Foto: Especial.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Comité Ejecutivo de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, A.C. (Coepes) que preside Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, entregará a los candidatos a puestos de representación popular un documento que aborde los 10 retos de la educación superior en el estado.La elaboración de este documento fue aprobada ayer en la primera sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la Coepes.