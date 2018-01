Crónicas viajeras

Publicidad

El otro día mi madre volteó y nos dijo a una amiga y a mí: “Como ya tienen una edad…”. Había pasado ya media hora y todavía seguíamos recuperándonos del duro golpe. Knock out creo que le dicen en la jerga del box sentimental.El hecho de que continuara diciéndonos que necesitábamos bloqueador para impedir que nos salieran pecas es totalmente irrelevante. El punto aquí es que alguien, mi propia progenitora, se dirigió a nuestras personas y soltó la bomba “cuando tienes una edad…” ¡Boom! “Hola, ¿fuente de la eterna juventud?, quisiera ir pidiendo una cita para los próximos 30 años. Gracias”.Fuera dramas, no me gusta sentirme mal por los años que cumplo. No se vayan a preocupar. Me alegra pensar que me queda un año más por vivir y no repetiría mis complejos adolescentes ni por todo el oro del mundo o un cutis sin pecas.Y después de una semana de fingir dolor de cabeza por el golpe psicológico, me puse a pensar. Ya ven, estos efectos de la madurez… y de la edad. ¿Qué me han traído mis 26 inviernos?Creo que el mayor reto que cruza actualmente mi sobrecargada cabeza es que tengo que aprender a superar los momentos incómodos. ¿A qué le llamo un momento incómodo? Señoras y señores, podría llenar el periódico entero con una lista detallada. Pero como es poco factible, me he permitido condensarlas en este pequeño espacio:Momento incómodo es ver que sigues igual de perdida que cuando cumpliste 23. Es darte cuenta que ese concepto de: a los 25 tendré el trabajo soñado, la carrera acabada y la vida resuelta, no se realizará ni, aunque viniera el genio con la lámpara. Momento incómodo es como entrar a un restaurante, no ver a tus amigos y no tener batería. Es como la sensación de estar en la espera de una entrevista laboral sin poder checar tu CV, por si te viene un bloqueo mental. Es hablar con una persona y soltar alguna imprudencia como “no soporto a David Bisbal” y que tu interlocutor sea el presidente de su club de fans (true story).Pero estas son sensaciones. Hay momentos que son considerablemente incómodos y considerablemente más trascendentes. Como el preguntarte si las cosas que están en tu escritorio son de verdad tuyas o te sentaste en el sitio equivocado a fuerza de dudar de tu capacidad laboral. Es enfrentarte a tus cuentas bancarias y darte cuenta que elegir es renunciar y que la vida cuesta, y cuesta mucho. Es ver a la madurez cara a cara y decirle: “Hola, ¿por qué tan tarde?”.Es volver a intentarlo una y otra vez. Es soltar esa necesidad de aprobación ajena que creció desde que tus padres te aplaudieron en tu primer festival (bueno, los aplausos de los padres siempre serán necesarios, aunque cumpla 50). Es mirarte al espejo y decir: “de ti depende ser feliz”. Es entender que ir reaccionando a las circunstancias de la vida (me pasan cosas buenas: soy feliz; me pasan cosas malas: soy infeliz) es la peor manera de perder el control de tu persona.Así que si, ahora sí tengo esa edad en la que me toca luchar cada vez más. Con dudas y sin ellas; ¿cómo podré vivir con pecas… y con mucho sol?Un saludo a mi madre que sabe disfrutar del sol, aunque tenga esa edad que le queda genial.