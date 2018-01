Hombre baleado en San Miguel está fuera de peligro

Publicidad

Estáelque fuea balazos la noche del miércoles en el Barrio deJosé Asunción, de 47 años, no ha podido rendir declaración, debido a que estaba recibiendo atención médicaEl hombre no cuenta con antecedentes penales y según familiares es instalador de vidrios.El ataque se registró a las 8:50 de la noche del miércoles sobre la calle Tierra Blanca.José había salido de su casa para ir a la tienda y a unos pasos fue atacado a balazos.El Ministerio Público afirmó que no cuentan con datos sobre los atacantes y están en búsqueda de testigos que los ayuden con características de los responsables.