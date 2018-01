Escucha ‘ El Bronco’ quejas de leoneses

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, aspirante a candidato independiente por la Presidencia de la República, escuchó quejas de los leoneses en cuanto a inseguridad, ineficiencia del transporte público y hasta por el despojo del Estadio León., el Gobernador de Nuevo León con licencia hizo parada ayer en la Central de Abastos de las 12 a la 1 de la tarde para recolectar más firmas de los comerciantes.Pero antes, los ciudadanos le externaron a El Bronco, según dijo, “el problema del transporte público, desatención en el tema de seguridad, me dijeron que traen un problema polémico con el Estadio... creen que la autoridad no le puso la atención.“Los representantes de los tianguis están preocupados de la inseguridad y me preguntaron cómo trabajamos en Nuevo León, yo les dije que deben ayudar a la autoridad para resolver este problema entre todos”, mencionó.Los leoneses, dijo, han visto bien su visita a León, “todavía nadie me raya la madre, la gente me ha recibido bien, me dan su apoyo y su aprecio. Ayer (el jueves) tuvimos más de 700 firmas, y eso me da la posibilidad de creer lograrlo (su aspiración); la gente de León ya está harta de los partidos y los políticos”, añadió.Las recolección de firmas no parará este fin de semana, el aspirante hoy estará en Irapuato y después recorrerá en 3 semanas otros 6 estados, “es una cosa difícil pero hay que esforzarnos para lograrlo”, prosiguió.A la 1 de la tarde Jaime Rodríguez tenía programado un recorrido por el MKDITO de Jardines del Moral pero a la mera hora no llegó porque “le salió otra reunión”, apuntó su enlace de comunicación. A las 7 de la noche caminó por las instalaciones de la Feria.El Bronco no cree en los resultados que arrojan las encuestas electorales, consideró que son de gente “que se vende al mejor postor”.Rodríguez Calderón hizo referencia a las últimas encuestas que dan la victoria a Andrés Manuel López Obrador.“Todos los candidatos de los partidos tienen una percepción negativa muy grande, tanto Andrés Manuel López Obrador, como José Antonio Meade y Ricardo Anaya Cortés, si le preguntas a la gente por quién votaría no votarían por ellos; las encuestas para mí nunca ha sido algo que me mueva, las encuestas las mandan a hacer y quien a paga por hacerlas le ponen lo que quieren”, señaló el aspirante.Ejemplificó que en las elecciones pasadas las encuestas posicionaban en primer lugar a López Obrador, sin embargo, no llegó a la Presidencia de la República.Agregó que es imposible que la mayoría de las encuestas se realicen en un día, más bien para obtener un porcentaje significativo se trabaja hasta por un mes.“Yo soy ingeniero, aprendí probabilidad y estadística, sé contar, medir, y los abogados solamente saben tener percepciones; en lo personal ninguna de las encuestas son ciertas y no creo que vayan a dar el resultado final, es gente que se vende al mejor postor. Yo no perdería el tiempo en eso porque son fotografías de un día y todavía falta el que yo pueda estar o no en la elección”, finalizó.Jaime Rodríguez Calderón acusó a Andrés Manuel López Obrador, aspirante también a la Presidencia de la República, de que no declara al Instituto Nacional Electoral (INE) todo lo que gasta en precampaña.“No me explico cómo AMLO ha recorrido todo el país y tiene mitines en todas partes, la gente no llega sola a esos lugares, eso cuesta, y no lo está declarando... Resulta que AMLO en la precampaña ha declarado 600 mil pesos, eso no es posible, de dónde saca el dinero, de dónde come...” cuestionó.En cuanto a las declaraciones del ex presidente Vicente Fox sobre el apoyo que brinda al precandidato priísta José Antonio Meade, señaló que “ya la edad le hace daño”.“Finalmente ya hay una transformación de los panistas, están abandonando a Ricardo Anaya, quizá porque Anaya no ha tenido la habilidad de conciliar los intereses de los militantes de su propio partido y hoy se van a donde no deberían, al PRI”, dijo.“No creo que la gente siga a Fox, él se irá solo y no sé si Martita Sahagún lo siga, pero hay una mezcla de capirotada de quiénes están con uno o con otro... finalmente siguen siendo los mismos políticos”, remató.