'Me voy a registrar', Gerardo Sánchez

El senador Gerardo Sánchez García sostuvo que a él no lo han 'bajado' de su aspiración por ser el candidato del PRI a Gobernador y habrá de registrarse para contender en la asamblea de delegados.

“No hay ningún acuerdo y si le preguntan a los demás actores que dicen que quieren les dirán lo mismo. Lo que sí les puedo decir es que de repente llegan ciertos iluminados que piensan que solucionan las cosas en una mesa de café, y no son las cosas así, hoy por hoy la política exige que sea abierta, participativa, democrática, y no hay ningún acuerdo ni diálogo, primero que salga la convocatoria para ver quiénes son los que tienen interés de participar”, señaló en entrevista.