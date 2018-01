Publicidad

El gobernador Miguel Márquez reconoció la falta de seguridad que se vive en el estado, pero específicamente en el municipio de Salvatierra donde en esta semana un policía fue asesinado luego que un comando entrara a un hospital para ultimar a un hombre que recibía atención médica.Sobre este tema se le cuestionó al Mandatario estatal. La respuesta fue directa al marcar la serie de irregularidades que se tienen en materia de seguridad en el mencionado municipio, en donde dijo que desde el director de Seguridad, Alberto Nicanor Gómez, no se cuenta con la aprobación de los exámenes de Control y Confianza.“Salvatierra tiene una situación muy compleja... incluso tuvimos una reunión del Grupo de Coordinación el día de hoy, hicimos un análisis de la situación del municipio, e incluso el encargado de la dirección de Policía Municipal no tiene pruebas de Control y Confianza, el asesor del Director y del Alcalde en materia de seguridad, no tiene las pruebas de Control y Confianza, y ya lo habían despedido del Municipio de León; y tiene más de 20 policías que no tienen Control y Confianza, y tiene decenas de plazas sin ocupar”, apuntó Márquez Márquez.Dijo el Mandatario que no se puede dejar toda la responsabilidad en el Estado, y que el Grupo de Coordinación, se encuentra en la mejor disposición de apoyar con operativos y seguir trabajando; señaló que la Policía es una debilidad.Estableció que es importante que los municipios apoyen en lo que corresponde, como presupuesto para los policías y equipamiento.Reiteró Márquez Márquez que se está apoyando, pero que es importante que el Estado reciba apoyo en ese sentido.“Ni los militares ni la policía estatal va a suplir para siempre a los policías municipales, y se apoyará a todos los municipios, se tienen que reforzar a la policía”, afirmó.Entre las acciones que se establecieron con el Grupo de Coordinación, dijo que se va a apoyar con mayor personal, una base militar se irá a Salvatierra, 30 elementos del Ejército y Fuerzas Estatales.