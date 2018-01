Esto hacen por Javier Duarte para que no sufra

Publicidad

La condición médica del ex gobernador de Veracruz,lo obliga a llevar unaDesde su ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en julio de 2017, Duarte ve sus días pasarComo todos, porta el uniforme beige de los internos en el penal, y aunque permanece en el área de ingresos y medidas cautelares, unaquienes lo recibieron como a cualquier otro “nuevo integrante”.La separación del ex funcionario del resto de la población carcelaria fue implementada desde su entrada al reclusorio por razones de seguridad, tanto del penal como del propio Duarte.Las medidas tomadas por el personal del Reclusorio Norte obedecen a las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para garantizar que un personaje como el ex gobernadorDuarte ha sido acusado de desvíos millonarios en Veracruz; se le ha señalado como responsable del incremento de la violencia en la entidad e incluso de la aplicación de “quimioterapias falsas” a niños con cáncer.Aunque puede ver al resto de los presos y ellos a él,prefiere no convivir con sus compañeros de espacio.Su contacto con el mundo exterior son sus abogados, equipo encabezado porRegularmente sus defensores le llevan despensa, que incluyepara que él mismo se prepare su comida, puesto quePor las mañanas, al igual que el resto de la población carcelaria, Duarte tomaademás de lo que se prepara en el desayuno.Con los alimentos bajos en grasa, sal y azúcares, el ex gobernador no ha perdido peso, sino que mantiene la robusta complexión con la que llegó extraditado desde Guatemala.- 1,670 MDP es el monto del desvío de fondos en el que incurrió Javier Duarte, según la PGR.- 10 años de prisión podría recibir el ex gobernador por "lavado".- 40 años de cárcel es la pena por delincuencia organizada.