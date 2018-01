Aerolínea pone a prueba ‘docilidad’ de tu perro

Publicidad



Los dueños de animales que brindan servicios psiquiátricos o el llamado apoyo emocional deberán firmar una declaración jurada de que el animal sabe comportarse.

dijo el viernes que los. La aerolínea dijo queA partir del 1 de marzo, se deberán presentar pruebas de la salud o vacunaciones del animal al menos 48 horas antes del vuelo.Los nuevos requisitos, en momentos que aumenta el número de animales en las cabinas de pasajeros, no se aplican a los animales que permanecen en jaulas bajo los asientos.El vicepresidente senior para seguridad de Delta, John Laughter, dijo que la aerolínea busca un equilibrio entre lay la seguridad en los vuelos.Las nuevas normas de Delta aplican a los animales de servicio, entrenados para ayudar a personas ciegas o con otras discapacidades, y los de apoyo emocional, que no reciben entrenamiento alguno. Ambos viajan gratuitamente y no están obligados a permanecer en jaulas.Ha aumentado rápidamente el número de personas que viajan con animales de apoyo emocional, los que son el objeto principal de las nuevas normas.