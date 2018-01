GUANAJUATO, UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE PAN EN MÉXICO.

EMPRESARIOS VIAJAN A JAPÓN EN BUSCA DE NUEVOS NEGOCIOS.

GM RECLUTA PERSONAL EN IRAPUATO Y AHORA EN SALAMANCA.

Por fortuna, una vez más llegamos al viernes y para cerrar semana le hacemos la siguiente pregunta: ¿Cuál es su pan favorito?, si ahora usted tiene prohibido degustarlo como propósito de año nuevo, también puede participar.¿Sabía que Guanajuato es el cuarto Estado con mayor consumo y producción de piezas de pan dulce y salado?La Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), que en Guanajuato preside Óscar Raúl Arias, registra que la entidad es superada en cifras únicamente por la Ciudad de México y Jalisco. Un importante porcentaje de guanajuatenses consume hasta dos piezas de pan cada día.Y aunque solamente 88 empresas están registradas al organismo, se tienen detectadas 6 mil panaderías, las cuales estarían generando 80 mil empleos directos y la misma cantidad de indirectos, los cuales perciben semanalmente un promedio de 2 mil 200 pesos semanales.Las ciudades del Corredor Industrial (León, Irapuato, Celaya, Salamanca), es donde se concentra la mayor parte de panaderos, pero no olvidemos considerar a Acámbaro que produce un importante porcentaje, incluso envía a zonas cercanas como Michoacán y Querétaro, siendo su producto estelar las ‘acambaritas’.En México existen 5 mil diferentes piezas de pan y a diario surgen nuevos panes que son bautizados con peculiares nombres, Guanajuato es uno de los que más ha aportado nuevas ideas que surgen en un momento de inspiración de los artesanos panaderos. El ingreso per cápita de Guanajuato en la industria panadera al año es de 32 kilos de pan.Un dato interesante es que la variedad es tan amplia que entre un municipio y otro en el mismo Guanajuato existen piezas diferentes, un ejemplo es el bolillo, que mientras en Salamanca se elabora más alargado, en León es más ancho. El 60% de los ingredientes que lleva el pan es nacional y el resto es importado.Entre los retos que tiene la industria está mejorar la experiencia de compra, aunque se trate de una panadería tradicional debe modernizarse la forma en que ofrece el producto y sus instalaciones, razón por la que en la Canainpa trabajan para sumar más socios, ofreciendo en conjunto con el Gobierno, capacitaciones para los panaderos, además de su participación en la exposición especializada que se realiza desde el año pasado en Poliforum durante el mes de mayo.Ya para cerrar el tema de los panaderos, le comento que en el sector se ha generado un nicho de mercado al que varios han emigrado, se trata del consumidor que busca un pan sin gluten, sin azúcar o con insumos de mayor calidad para ofrecer un pan gourmet.De visita por Japón andan los propietarios de 6 empresas proveedoras del sector automotriz en Guanajuato.Su objetivo es conocer de cerca ‘los hilos que mueven’ el sector automotriz en territorio nipón, pero también darse a conocer compartiendo sus propuestas en la feria Automotive World 2018.Se trata de una misión empresarial organizada por la Cofoce, encabezada por Luis Rojas y el Claugto de Alfredo Arzola.Las empresas que participan son Vistamex, PYA Automotive, Plasma Automation, Würth Elektronic, Sanko Gosei y Orbingenieria.La proyección de negocios entre las empresas guanajuatenses y las del sol naciente es alta, considerando que las firmas japonesas buscan aumentar su cadena de proveeduría local para sus plantas instaladas en el Bajío. .Dando seguimiento al tema presentado ayer con el título “Amplía GM su producción guanajuatense”, compartimos que su reclutamiento por diversas ciudades del estado continúa.Mañana instalarán un módulo en el jardín principal de Salamanca, donde estarán reclutando personal; se espera que también hagan escala en Celaya y León; hasta ahora no han solicitado apoyo especial a IECA o SDES Guanajuato para formar talentos.La expansión en su producción con el aumento en sus líneas de ensamble ha generado que la armadora estadounidense que en Guanajuato dirige Theresa Quigley, amplíe sus rutas de transporte de personal a diversas zonas de León.